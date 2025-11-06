雲林北港一棟透天厝竟是詐騙集團窩點！警方攻堅時赫然發現，詐騙集團不僅特地將一樓空置，更在二、三樓設置多間木製電話亭，內部貼有消音棉，讓詐騙成員得以在隔音良好的小房間內假扮快遞人員或大陸公安，撥打詐騙電話。警方現場還意外查獲詐團列出的10大自我檢討，如「台灣腔不夠標準」等，顯示他們對詐騙「工作」的認真程度，甚至超過一般學生！

詐團精心設計「木製電話亭」成員檢討假公安卻露「台灣腔」。(圖／TVBS)

詐騙集團為躲避警方追查，租用透天厝作為詐騙機房，並精心設計了一系列防範措施。他們特意將一樓空置，在二、三樓進行詐騙活動，並加裝鐵門阻擋警方攻堅。機房內設有木製電話亭，內部貼有消音棉以避免互相干擾。詐團成員甚至列出十大缺失進行自我檢討，包括台灣腔不夠標準等問題。鄰居對此毫不知情，直到警方前來攻堅才發現隔壁竟是詐騙集團窩點。

詐騙集團在雲林北港租用的透天厝中設置了多間木製電話亭，每個電話亭大小約一個門寬，內部配有隔音棉、一個桌台放電話和一張椅子。詐騙成員在這些隔音良好的小房間內，假扮快遞公司人員或大陸公安撥打詐騙電話。

詐團「木製電話亭」內裝曝光！配隔音棉專業設計。(圖／TVBS)

鄰居表示，這群人平常大門緊閉，行蹤十分神秘，只見過他們烤肉一次，平時幾乎看不到他們出入。當警方要進行攻堅時，還曾向鄰居借道進入，鄰居起初還懷疑是詐騙，沒想到真正的詐騙集團就在隔壁。攻堅過程中，有詐騙集團成員從樓上跳下逃跑，結果摔斷腿被逮捕。

詐團成員非常「敬業」，警方在現場發現他們的反省紀錄，列出了10點自我檢討，包括「一開始進來，心態不好，都不認真去學」、「講電話時，自己太過緊張，讓客人懷疑」，還有「台灣人的語助詞都會跑出來」等問題，顯示他們對詐騙「工作」的認真程度甚至超過一般學生。

詐團「十大缺失」曝光 自我檢討台灣腔。(圖／TVBS)

鄰居透露，這棟透天厝是屋主繼承自母親的房產，屋主本人並不居住於此。雲林地檢署主任檢察官朱啓仁表示，詐騙集團特別在樓上加裝鐵門，防止警察輕易破門而入，並製作隔音間且裝設隔音棉，避免彼此通話時互相干擾。

警方指出，詐騙集團的手法不斷精進，先前彰化警方破獲的詐騙集團曾用棉被製作小包廂來隔音，而這次發現的木製電話亭則是更為升級的隔音設備，顯示詐騙手法日益精進。

