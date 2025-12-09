詐團結合虛擬幣實體店面單月海撈3500萬 警攻堅還有客人捧鈔票上門險遭騙

以邹男為首的詐騙集團隱身巷弄中，在1個月內不法所得高達3500萬元，並於近日遭警方攻破。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區某詐團隱身巷弄民宅中，以虛擬幣實體交易所吸引民眾上門「投資」，多位民眾誤信網路廣告而投錢，積蓄全無後遭詐團封鎖才清醒，新北市刑警大隊科偵隊獲報後展開調查，近日前往攻堅，逮捕40歲邹姓男子、水房的44歲周姓幹部等共7名核心成員，當中6人被收押禁見，全案依法送辦。

警方調查，該集團先在FB、IG等社群網站投放打工、投資廣告誘騙被害人上勾，再以加LINE以「老師」、「執行總監」、「助理」遊說投資商案，製造高獲利的假象，使被害人至「BiogenTW」、「數字地球」等假投資網站及APP註冊成為會員。

為取信被害人，詐團還大張旗鼓開立所謂「預約制」的虛擬貨幣實體店面，再洗腦被害人去店面購買泰達幣（USDT）轉給詐騙集團指定錢包進行投資，許多被害人一開始猶豫再三，見有實際店面後才卸下心防，但他們簽的買賣虛擬貨幣合約書也是幌子。

等到被害人要出金，詐團隨即用「繳納保證金」或「系統錯誤需要驗證」等理由推託，重複誆騙被害人投入更多金錢，甚至叫被害人去辦小額信貸，車輛跟房屋都去抵押，直到被榨乾籌不出錢，就封鎖斷絕聯繫，詐團則在8月間就騙了40名被害人，不法所得高達3500萬元。

刑大科偵隊獲報後，統整多名被害人報案情資，詳細分析虛擬貨幣幣流資料，經蒐證完備後報請新北地檢署暑股檢察官指揮，檢察官隨即責由科偵隊、刑事警察局第七大隊第一隊、板橋分局、臺北市文山一分局共組專案小組，近日攻堅該詐欺幣店，當場壓制逮捕陳姓店員，以及緝獲接應的謝姓及鄭姓車手到案。

警方還在鄭男的車手發現500多萬元現金，皆是當日詐騙所得，而員警攻堅時，還有不知情的被害人捧著鈔票上門，見警方大陣仗攻堅當場目瞪口呆，還好幹員們苦口婆心勸說，才大夢初醒免於受騙。

警方持續溯源，有鎖定利用商辦大樓經營水房的周姓幹部，還有準備「烙跑」的太陽聯盟黑幫分子邹姓幹部、涉及轉帳洗錢的王姓女子等共犯，並扣押邹嫌名下價值約2300多萬元的房產，另外在搜索鄧姓共犯家中還有搜到防身用的模擬槍1把、空包彈50發等物品。其中6人因涉嫌重大，已遭新北地院裁定收押禁見。

新北市詐欺防制辦公室表示，網路社群假投資廣告已成警方打詐的重點反制對象，近期詐團有魚目混珠將假投資廣告包裝成公益或親子活動、毛孩寵物等主題性廣告的趨勢，誘使民眾加入LINE群組，再引導至假投資詐騙。呼籲民眾進行投資務必要找可信賴的管道，不要輕信「代為操盤」「保證獲利」的投資行為，正規的投資管道絕對不會要求民眾臨櫃提款時還要騙銀行員。另外，行政院金管會已經在114年6月7日宣布虛擬貨幣禁止現金交易，只要是標榜實體幣店、個人面交幣商通通都是騙！有疑問請立即撥打165專線打聽求證。

