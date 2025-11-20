詐團臨時換面交點想甩埋伏警 竟換到「警局旁」

詐團為了甩掉埋伏警察，跟被害人臨時改面交地點，結果竟然選到警局旁！（圖／東森新聞）





詐團為了甩掉埋伏警察，跟被害人臨時改面交地點，結果竟然選到警局旁。新北三峽一名被害人落入詐團假投資陷阱，被騙走50萬元，他跟警方合作，騙詐團還要再加碼200萬，引誘車手面交，卻突然收到詐團來訊說要換地點。警方一聽到新的地址笑了出來，這不就是派出所旁嗎？馬上更改部署，立刻逮人。

好幾名埋伏員警擁上前，將車手團團圍住。員警vs.車手：「密碼多少，密碼多少，密碼趕快，快說。」

就擔心被她趁隙回報給詐團上游，警方馬上扣走她的手機，並且將他上銬。員警vs.車手：「手放後面，手往後面。」

以為可以再撈一筆，怎麼也沒想到竟然會落入法網。這起假投資詐騙案就發生在新北三峽，民眾看到網路廣告加入投資公司，被騙50萬元，他趕緊報案，跟警方合作，騙詐團說還要再投資200萬元，誘出車手面交，警方也在旁埋伏。結果卻臨時收到詐團傳來的訊息，說因為不熟悉環境要更換地點，警方一聽地址傻眼，竟然是派出所旁，立刻更改部署，當場逮捕車手。

車手就是這名45歲的女子，自稱為了養家才會涉案，如今遭上銬，直接帶回旁邊的派出所。警方也起獲手機、假工作證，現金等證物。

三峽分局北大派出所副所長江岳桐：「詐團成員不想，最危險的地方就是最安全的地方，掩人耳目，竟選在北大派出所旁進行面交。」

這回詐團臨時換地點，以為會讓埋伏員警難以反應，結果竟然選到派出所旁，直接狼狽落網。

