詐團花招多! 偽裝老闆"要會計匯款" 嘉義警守住3千萬

南部中心／鄭榮文、莊舒婷 嘉義報導

嘉義警方日前偵破投資短劇影視版權詐財案，被害人聽從詐團指示匯款和面交，遭詐金額高達168萬元，另外還有詐騙者假冒公司老闆身分，要求會計匯款，還好及時攔阻，守住新台幣3000多萬。

詐騙手法層出不窮，詐團假冒公司老闆要求會計匯款。（圖／民視新聞）被害人與詐騙集團相約面交，警方在周邊埋伏，等到車手一出現，員警立刻上前逮捕。聲源：員警：「觀光簽證喔，那你可能回不去了，現在涉嫌詐欺案。」嘉義縣警方近期偵破投資短劇影視詐財案，被害人透過社群平台，與詐騙集團加賴，依據指示進行1次匯款和2次面交，共計投入新台幣168萬元，直到詐團持續要求被害人繼續投入60萬，被害人才驚覺不對勁報警，讓事件曝光。嘉縣警刑大隊長翁士閔：「應該說外籍的車手比例有逐漸提升的狀況，幾乎他們都是持觀光簽證，14天他們提領完之後，如果順利的話他們就直接出境了。」全案依詐欺、洗錢防制法和組織犯罪防制條例等移送。

警方呼籲民眾要謹慎，避免落入詐騙陷阱。（圖／民視新聞）另外日前還有人上班，收到顯示老闆姓名的郵件，要求建立群組，等到真老闆加入後沒多久，真老闆就被踢出，嫌犯則假冒老闆，要求加入群組的會計把公司美金帳戶和新台幣帳戶的錢，依指示先後匯出，還好警方和民眾機警發現，成功守住新台幣3370多萬元。嘉縣警察局長古瑞麟：「商業電子郵件詐騙的部分，要特別呼籲我們縣內的一些企業公司，接獲不明郵件要仔細看好網址。」員警表示這手法是商業電子郵件詐騙，又稱變臉詐騙，詐騙集團不斷變換各種手法，民眾千萬要謹慎小心，避免上當。

原文出處：詐團花招多！ 偽裝老闆「要求會計匯款」 嘉義警守住台幣3千萬

