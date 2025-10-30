詐團藉虛擬幣洗錢到國外 吳宗憲批：金管會消極不管理
立法院財政委員會今（30）日邀請金管會主委彭金隆報告業務概況，國民黨立委吳宗憲嚴厲批評金管會對國外虛擬幣交易所採取「消極的不管理」態度，導致詐騙集團利用境外平台洗錢，無法替民眾追回被騙資金。吳宗憲直言，有8成台灣人將虛擬貨幣投資在國外交易所，但受金管會監管的外國虛擬資產業者僅有1家，國外交易所根本成了「化外之地」。
吳宗憲在質詢中提到，去年共發生3萬多件詐騙案，總金額達88億元，其中虛擬貨幣詐騙案件超過1萬件，金額高達53億元，佔整體詐騙金額6成以上。他特別提及桃園地檢署起訴的案件，詐騙集團勾結律師與台銀行員，將詐騙所得1.1億元透過泰達幣洗到國外。
針對《洗錢防制法》完成法遵聲明的虛擬資產業者數量，彭金隆回應共有26家，其中僅1家為外國業者。吳宗憲質疑，全球有上千家虛擬業者，目前國外交易所根本是化外之地，但8成台灣人將虛擬貨幣投資在國外交易所，政府要如何避免民眾資金被洗至國外。
吳宗憲進一步指出，今年3月已有立委提出境外交易是最大洗錢漏洞，呼籲政府盡速控管。彭金隆6月備詢時承諾會與外國政府機關及國際組織合作，但現在已是10月，他質疑金管會與哪些國家有實質合作。彭金隆回覆目前與亞太反洗錢組織（APG）合作最密切，但吳宗憲直言APG並非官方組織，會員國有限，質疑合作效益。
對於彭金隆提及「打詐新四法」將存款帳戶、電支帳戶、信用卡與虛擬資產帳戶共同管理，有更快速法源返還查扣金錢，吳宗憲強調問題不在查扣後拿不回來，而是虛擬貨幣可立即匯出國外，實務上根本查扣不了。他表示，民眾最在意的是錢能否拿回來，判決是次要的事。
吳宗憲補充，檢察官在6月研討會中痛批金管會「消極的不管理」，不但無法控管案件，也無法將國人資金留在台灣，前端行政機關控管不佳，導致後端司法機關焦頭爛額。他認為應事先預防虛擬貨幣犯罪，事後設法將被害人資金留在台灣，不要將問題丟給後端處理。
彭金隆澤認為這樣的指控不公平，強調過去已做了許多專案報告，指責很容易，其他部會也應共同努力。
