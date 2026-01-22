詐團藏七期商辦！9人遭詐1500萬 警「大槌」破門

台中七期商辦藏有詐團，9人遭詐1500萬，警破門攻堅逮捕嫌犯。（圖／東森新聞）





台中七期商辦藏有詐團，9人遭詐1500萬，警破門攻堅逮捕嫌犯，將境外的詐騙電話透過中繼站轉接給被害人，藉此規避警示系統，再以假檢警名義騙被害人，一共9人受害遭詐金額高達1500萬。

員警：「來，快快快，GO，GO，GO。」員警拿出大鐵鎚破門，玻璃應聲碎裂，荷槍實彈的特勤小組，立刻衝進屋內逮人。警方：「警察，趴下，趴下。」

嫌犯來不及逃跑，全被壓制在地，詐騙機房就位在台中七期知名商辦大樓內，裝潢的氣派豪華，嫌犯就是把這裡當據點，透過網路轉接境外詐騙電話，短短一個月就詐騙1500多萬。

刑事警察局電信偵查第二隊隊長王膺智：「詐騙集團指定轉接方式，將境外詐騙電話轉接至受害者，藉此規避國際來話語音警示，再冒充NCC（國家通訊傳播委員會）、中華電信等機關，誆騙被害人交付財物，共造成9名被害人受害，財損達新台幣1500多萬元。」

警方從49歲游姓主嫌車內，搜出DMT插卡，也就是詐騙集團專門用來進行電信詐騙的數位移動節費設備，因為近來警方積極查緝，詐團於是研發從國外網路進到國內手機，從國外詐騙機房以網路電話進線，竄改門號發話到特定電信人頭門號，再設定指定轉接給國內被害人，這樣就能規避政府查緝的國際詐騙電話。

國際電話語音：「這通是國際電話，要小心喔，不要被騙了。」

刑事警察局電信偵查第二隊隊長王膺智：「只要屬於國際來話，無論是否經過轉接，一律播放國際來話音警示，有效遏止此類犯罪。」

一般民眾接到8869開頭的電話時，手機都會先播放小心國際詐騙電話提醒語音，沒想到詐騙集團鑽漏洞，採用境外網路轉接方式，警方是在偵辦多起，以假檢警名義，謊稱代管財產的詐騙案時，發現部分詐騙門號顯示為空號，也沒有撥打給被害人的紀錄，才發現這個新型態詐欺話務系統，一舉攻堅，逮捕游姓主嫌等4人，依法送辦後，由檢方聲請羈押禁見獲准。

