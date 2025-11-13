詐團裝孝女編「母得腎炎」劇本 警抓２嫌一審判７年

檢警攻堅將詐嫌壓制在地。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

王姓、黃姓男子等人擔任詐騙集團第一線機手，在社群網站張貼徵人廣告，創設帳號後，編造「孝女投資賺錢替腎炎的病母治病」的劇本後，招攬與增加收入的民眾加入代工，再由「總監」、「助理」等人貼出投資方案行騙，刑事局中打掌握，至少有十名粉領族受騙上當，被騙五百萬元，檢警去年底搜索抓回二人後，台中地院近日審結，判二人七年徒刑。

刑事警察局中部打擊犯罪中心在去年六月間透過假投資網站分析，發現台中市有詐團活動，報請台中地檢署檢察官黃秋婷指揮後，與台中市刑大、彰化縣刑大合辦，鎖定二十三歲王姓、二十四歲黃姓男子涉案。

檢警調查，王男、黃男二人擔任詐騙集團第一線車手，在各社群網站創設女性帳號，編造「孝女投資賺錢替腎炎的病母治病」的劇本，吸引民眾加入指定ＬＩＮＥ帳號、代工群組後，要求被害人聽從「總監」及「助理」的指示，操作假代工平台，即可輕鬆賺錢，隨後再由群組內共犯，提供投資方案，誘騙被害人購買泰達幣行騙。

中打中心表示，此案至少有十名年約二十歲至四十歲的粉領族受騙，被騙金額超過五百萬元，其中一名年約四十歲的女ＯＬ被騙走二百萬元，損失金額最高。

專案小組在去年底掌握二人行蹤後，分別在台中東區、雲林等地，查緝二人到案，檢方訊後認二人涉犯組織、詐欺等罪，嫌疑重大，有共犯在逃，向台中地院聲押獲准。台中地院近日審結，認定二人涉犯組織、偽造文書、詐欺、洗錢等罪，判二人七年徒刑，仍可上訴。