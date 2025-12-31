詐團計畫部署「黑吃黑」 狂噴辣椒水劫車手113萬
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導
一個以邱姓男子為首的詐騙集團，去年3月間得知一名林姓車手會在蘆竹區某科技公司收取113萬元詐騙贓款，竟與4名小弟決定「黑吃黑」，分工合作以辣椒水劫走全部贓款，接著再分別逃逸；後來包括邱男在內等4人紛紛落網，遭檢方依加重強盜罪嫌起訴，而最後一名張姓共犯逃逸後遭發布通緝，近期遭拘提到案後，檢方也對他追加起訴。
檢警調查，去年3月4日當天，邱男得知一名林姓車手會在蘆竹區某科技公司收取被害人交付的113萬元詐欺款項，決定「黑吃黑」，先由張男在台中向某汽車廠商購買自用小客車車牌，再將車輛交給邱男使用，而張男再與邱男等人碰面，由邱男指示楊男駕車搭載林男等人，負責犯案後的接應任務。
待計畫部署完畢後，邱男等人在蘆竹區某科技公司外埋伏守候，見到林姓車手取得詐欺贓款步出科技公司後，隨即下車持辣椒水向車手噴灑，成功得手113萬元。
而邱男隨即搭乘接應車輛南下逃逸，警方獲報後，很快就循線查獲邱男等4人到案，張男則趁隙逃逸，遭檢方發布通緝，而他近期也被查緝到案，並坦承犯行。
檢警根據同案的林男等人指證、以及監視器畫面等佐證，確認張男犯行明確，檢方認為，他與同案被告邱男等4人均屬強盜共同正犯，全案偵結後，依加重強盜罪嫌向法院追加起訴。
照片來源：翻攝畫面
更多《CNEWS匯流新聞網》報導
恩將仇報！剛出獄好心雇主聘他工作 借錢遭拒起殺機「潛住家割頸」
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
9年黃昏姊弟戀悲劇收場！女「鹽酸燙皮」喊救命送醫 住進加護病房
吵架吵到命都沒了！台南市一名蔡姓男子與孫姓女友於30日發生爭吵，一氣之下，朝對方身上潑灑鹽酸，隨即持刀自傷送醫不治。根據附近鄰居表示，2人平時相處無異狀，也不常聽到爭吵聲，沒料到這次吵架，就釀成一死一傷悲劇，孫女被送往成大醫院救治，目前還在加護病房治療中。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
一頁式詐騙廣告金主曝光 竟是14家物流公司｜#鏡新聞
許多民眾被一頁式廣告吸引下單，最後卻被騙。刑事局中部打擊犯罪中心，持續追查發現這些一頁式廣告，竟然是國內物流公司付的廣告費。警方拘提14家業者到案，他們才坦承是幫境外公司找廣告平台並且繳付2億多元費用，因此也成為詐騙案幫凶，警方依法將人送辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 42
別亂點！ 點光明燈5大禁忌一次看 做錯恐「保佑到別人」
燈是元神的象徵，佛經中以「燈」象徵內心光明、智慧如光。因此，「光明燈」一般寓意照亮前途，並祈求平安吉祥；而不滅的燈火則象徵破除黑暗、開啟智慧、福壽增長。無論佛教、道教、基督教、天主教、一貫道或民間宗教信仰，大眾對於點燈的功德，皆是歡喜樂見的，因為光明即代表順暢、如意、能量、智慧。EBC東森財經新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
北車再傳突發狀況 男喊"火車出軌"在車站內四處逃竄
社會中心／莊立誠 張智凱 台北報導明天就要跨年了，台北車站又出現突發狀況！下午兩點多，一名男子搭乘板南線到北車，沿途按消防警鈴，還拿出自製的告示單，大喊〝火車出軌〞，站務人員不敢大意，隨即對他噴灑辣椒水，沒想到這名男子，卻開始在車站內四處逃竄，最後被警方壓制在地，依恐嚇公眾現行犯，移送台北地檢署。台北車站裡，一陣騷動，一名身穿卡其衣的男子，不停大聲囔囔，情緒相當激動。在手扶梯上，和站務人員你追我跑，嘴裡還說著自己要去中山站，就怕又波及其他旅客，發生傷人案，支援警力不敢大意，迅速到場，拿出辣椒水，將人壓制在地。抓人過程中所噴灑的辣椒水，導致整個空間充滿濃濃刺鼻味，不少民眾咳個不停，趕緊捂嘴住口鼻。目擊者說，他是往這邊到那邊去，到那個售票亭那邊。還有人提到，好像有個男的，他衝過去然後在那邊，我們也看不清楚。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）事發就在台北市中正區，週二下午兩點多，一名男子搭乘捷運板南線，前往台北車站，就在他走出車廂前，竟突然按下消防警鈴，遭到站務人員制止後，不聽勸，還二度按鈴。過程中，男子激動咆哮，大聲呼喊，還說自己要去中山站，甚至拿出自製的告示單說〝火車出軌〞，疑似想製造恐慌。鐵路警察局臺北分駐所長洪金德表示，台北車站地下三樓三鐵共構處，有民眾大聲咆哮，本分局員警獲報，立即趕往現場，因該男子於捷運站內，任意按壓火警鈴造成民眾恐慌，經台北捷運站員制止不聽，遂對其噴灑辣椒水制止。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）1219的攻擊事件，才剛發生不久，如今台北車站再傳意外事件，讓警方和乘客，全都繃緊神經。原文出處：跨年前一天不平靜！北車再傳突發狀況 男喊「火車出軌」遭站務員噴辣椒水 更多民視新聞報導嫌公車聊天吵遭情侶嗆"去包車" 婦人揚言要殺人!嫌講話聲音太大被情侶反嗆 41歲女1句殺了妳被告恐嚇紅衣女在捷運大喊「不准開」乘客嚇瘋 高雄警持盾牌急奔現場民視影音 ・ 21 小時前 ・ 3
立院三讀勞保條例 政府撥補法制化、負最後支付責任
（中央社記者陳俊華台北2025年12月30日電）立法院會今天三讀修正通過勞保條例，將政府撥補法制化，明定若遇當年度保費收入少於支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助；勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。為使勞保制度永續經營，行政院會日前通過勞工保險條例第66條、第69條文修正草案，並函請立法院審議。現行條文並未將政府撥補列為勞保基金來源，三讀通過條文增訂，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。三讀通過條文明定，關於政府撥補金額，在修正條文施行後，由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補，若遇到當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。三讀條文也明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，自修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀通過條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，而修正條文施行前有未繳清保費及滯納金事實者，應適用排除債務免責規定，勞保局並依規定暫行拒絕給付，經繳清欠費後，勞保局應依規定發給。另外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強中央社財經 ・ 1 天前 ・ 27
離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導真的是太危險了，竟然有滅火器鋼瓶從天而降，還不止一支！新北板橋一處社區，有一名保全，陸續把8支滅火器鋼瓶，從22層樓高的頂樓往下丟，砸到隔壁頂樓和住戶遮陽板，所幸沒有造成人員傷亡，但已經讓周遭居民嚇壞了，警方到場處理，保全竟然說，砸滅火器是因為〝無聊〞，訊後被依社維法裁處。員警趕到社區，主委趕緊解釋，原來接獲住戶投訴，竟然有人把滅火器砸了下來，遮陽板凹一個大洞，住家裡頭也遭殃，實在超級傻眼。離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊。（圖／民視新聞）這處社區就位在新北板橋，原來有社區保全在27號到29號之間，從22層樓高的地方，陸續丟了8支滅火器鋼瓶，分別散落在各棟的頂樓，警方詢問他原因，保全竟然回應，是因為一時無聊。據了解，這名保全16號才剛來，和住戶並沒有任何糾紛或衝突，但來不到一個月，就因為所謂的〝無聊〞，亂砸滅火器，訊後被依法送辦。離譜! 滅火器鋼瓶"從天降" 保全22樓往下狂丟辯稱:無聊。（圖／民視新聞）請人來保護社區安全，結果保全變成危險製造者，還好沒砸到人，才用社維法裁處，但警方也強調，如果出意外，或丟到馬路上，絕對難逃公共危險罪。原文出處：22樓高往下狂丟8支滅火器鋼瓶 新北社區保全遭逮辯稱：無聊 更多民視新聞報導看守所爆性侵！深夜陶醉聞舍友私處味道 手指直插進屁股最後的早餐！老友相約空中聚會碰撞墜毀 火球吞噬雙亡苗栗最貪鄉長跑了！刑期累加近500年、弊案破百樁 竟搭機逃香港民視影音 ・ 1 天前 ・ 18
「雨刷」夫妻涉洗錢225億 豪宅「精品牆」查扣80名牌包｜#鏡新聞
中職假球案首腦、也是現任的嘉義縣議員蔡政宜，涉嫌從109年開始，跟妻子替博弈網站洗錢，在高雄、越南、馬來西亞等地，使用大量的人頭帳戶跟電腦程式洗錢，金流超過225億！不法所得兩億元除了買高雄豪宅，也購入了八十多個名牌包！檢警連日追查、抽絲剝繭，12/18對雨刷蔡政宜起訴，至於妻子仍逃亡海外，遭發布通緝。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
【年末勞權不要忘】老闆可以不發年終獎金嗎？ 勞動部揭符合1情況就算違法
2025即將落幕！不少企業會發放年終獎金慰勞員工整年的辛勤，倘若企業今年不發放年終獎金合法嗎？此外，若勞工離職或被資遣，還能領到年終獎金嗎？勞動部一次解答合法性、申訴管道，讓勞工年末安心領權益。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
苗栗三灣前鄉長涉貪、撈1289萬元…一審刑期創紀錄！二審首開庭人間蒸發
苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉數百件弊案、收賄1289萬元，案件曝光後，曾遭羈押，起訴移審後獲100萬元交保；一審於今年出爐，被認定涉犯134次罪刑，刑期分別為10個月至10年6個月不等，若採一罪一罰，恐達499年。案件上訴二審，未料開庭時，温志強並未出庭，經查，人早在2個多月前就搭機出境香港，涉嫌棄保潛逃，後續是否沒入保金、發布通緝，待合議庭檢視卷證資料裁定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
鳳梨彩球遭扯下亂扔 水果店"祭懸賞"抓凶手
社會中心／洪巧璇、蔡承翰 新北報導許多店家開幕營業時，都會掛上２顆紅色鳳梨形狀的裝飾品，象徵好運旺旺來，祈求生意興隆，不過在新北市三重地區，就有一間新開幕的水果店，鳳梨彩球被人無故扯下、隨意扔棄，店家氣得把監視器畫面PO上網，祭出紅包懸賞，要找出破壞的民眾。人行道上，兩名男子有說有笑的經過店門口前，走著走著，右邊的黑衣男子突然伸手，把頭頂上的紅色彩球扯下來，連看都不看，就直接往旁邊隨手一扔，當成垃圾在丟，但這可是店家用來慶祝店面開幕的裝飾品，意義非凡。民視記者洪巧璇：「這間水果店才剛開幕兩個月，原本在招牌上面掛了兩顆鳳梨彩球，沒想到卻被民眾扯了下來，現在只剩一顆，孤零零的掛在招牌上面。」新北市三重的這間水果店今年10月才開幕，掛鳳梨是取台語諧音旺來，希望好運旺旺來，結果無緣無故被扯掉，民俗專家就認為，這對店家來說是大忌。手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭（圖／民視新聞）遭毀損店家：「就是覺得很莫名其妙，我一開始以為是風吹的，是人為的我就很生氣，無聊吧就去扯它，沒有一定要追究啦，我是希望他可以本人來道個歉。」民眾雖然只弄壞一個，但傳統民俗喜歡雙數，寓意好事成雙，民眾恐怕得要賠給店家兩個，或是雙數才有誠意。民俗專家廖大乙：「鳳梨把它抓下來就是代表這是壞彩頭，多帶幾顆兩顆四顆掛回去，讓他（店家）可以好彩頭啦。」律師周雅文：「扯下之後該裝飾品，已經無法再使用的話，恐怕會構成毀損罪如果不構成毀損，但是如果有髒污需要清潔的話，也可以透過民事訴訟來求償清潔費用。」手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭（圖／民視新聞）民眾路過，無聊扯下鳳梨彩球，雖然無傷大雅，但被這麼一扯，對店家來說恐怕是好彩頭變成觸霉頭。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：手癢？無聊扯下店家「鳳梨彩球」 民俗專家：觸霉頭 更多民視新聞報導屏東傳槍響！槍砲案男拒捕 警開10多槍逮人「葳老闆」周品均現身北院！遭前夫控加重毀謗 周：只想以自身經驗鼓勵他人中共圍台軍演今實彈射擊 侯友宜：不分黨派團結一心面對民視影音 ・ 22 小時前 ・ 3
三重男違規過馬路遭罵 「當街趴引擎蓋」被甩飛｜#鏡新聞
新北市三重區，昨天(29日)發生一起行車糾紛，一名31歲的王姓男子，當時載著友人在等紅燈，卻突然被違規穿越道路的林姓男子嚇壞，於是打開車窗外大罵，違規的林男不滿，上前理論，為了拒絕王男駕車離開現場，他直接趴在王男小客車的引擎蓋上，畫面相當誇張。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
最後善行！男子腦死家屬忍痛器捐 40多個家庭重燃希望
一名中年男子日前路倒送醫搶救後呈現腦死狀態，其姊、弟決定以器官捐贈方式為親人完成生命最後善行，成功捐出肝臟、兩顆腎臟、皮膚與骨骼組織，將造福超過40位病人。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
嚇人！ 失聯移工咖啡廳突情緒失控 拿椅子狂砸店員
中部中心／綜合報導台中市大雅區連鎖咖啡店，28日晚間，發生火爆衝突！一名外籍男子，抱著布娃娃，在座位上自言自語，3位店員想上前關心，他卻抓狂拿椅子，對店員狂砸，造成其中2人全身多處挫傷，後續調查更發現，他是失聯將近3年的越南籍移工，案件偵結後，將會將他遣返。咖啡店內，一片混亂，外籍男子，將一把椅子，猛的一下，往店員方向砸。店員趕緊拿起椅子，自我防衛，但對方情緒超激動，嘴裡不停謾罵，還不斷作勢攻擊，嚇人! 失聯移工咖啡廳突情緒失控 拿椅子狂砸店員（圖／翻攝畫面）一旁民眾，躲遠遠的，同時趕快協助報警，火爆畫面就出現在，台中市大雅區一間連鎖咖啡廳內，28日晚間10點多，這名外籍男子，在座位上抱著一隻娃娃喃喃自語，3名店員想上前關心，沒想到，他卻突然情緒爆走，抓起椅子，對著人，就是一頓狂砸。所幸在店內人員合作之下，情緒失控的男子，被大家合力壓制，交由員警帶回調查後，更是發現，他是一名失聯將近3年的越南籍移工。男子情緒失控遭店員合力壓制 警調查"身分是失聯移工"（圖／民視新聞）衝突造成其中2位勇敢的店員，身體多處擦挫傷，都驗傷提告，全案依涉嫌傷害、違反入出國及移民法相關規定移送偵辦，案件偵結才會將他遣返，這位火爆失聯移工，將為自己行徑，付出代價。原文出處：台中失聯移工咖啡廳情緒失控 持椅子狂砸店員、釀２人傷 更多民視新聞報導學生車站地下連通道練舞練一半 遭街友「丟便當」壯碩男街頭爆打女友 警當場查獲"持毒還毒駕"不滿上課睡覺被叫醒.懲處 替代役男痛毆長官"打到腦震盪"民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
台南情侶吵架女友"被潑酸" 男友反鎖房間自殘送醫身亡
南部中心／鄭博暉、林俊明、陳芷萍 台南市報導台南一對同居的大齡情侶，30日上午在住家起口角，46歲男友竟然拿鹽酸潑59歲的女友，之後跑到房間內反鎖，拿刀自殘。鄰居聽到有人大喊救命，趕緊報警，警方獲報到趕到現場，將先女子送醫，再破門進入房間，男子已經倒臥在血泊之中，送醫不治。46歲蔡男拿鹽酸潑女友之後，跑到房間內反鎖，拿刀自殘，經送醫急救無效。（圖／民視新聞）兩名熱心的鄰居帶著孫姓女子搭乘電梯下樓，孫姓女子疲憊的靠在電梯玻璃上，可以看到她的額頭和右手有明顯的血跡。才走出電梯，警方已經趕到，將她送上救護車，就在幾分鐘前，她遭到男友攻擊。熱心鄰居表示，「聽到有人在喊救命，找了一個人跟我一起上樓看，發現孫小姐頭髮亂成一團，說被人潑強鹼，我問她是誰，她就說是她男朋友。」而男友潑鹽酸之後，跑回房間把房門反鎖，警方進入屋內敲門，都沒有反應，只好破門而入，發現人倒臥在地板的血泊之中，已經失去生命徵象，腹部還插著一把刀。台南市警察局第一分局副分局長李沐宸表示，於30日10時許接獲報案，指稱本市東區崇德路一處民宅有一名女子受傷並呼喊救命，警方獲報後立即派員趕赴現場處理。員警到場時，發現一名女子疑似遭不明液體潑灑，隨即協助送醫救治；另於現場屋內發現一名受傷男子，經送往成大急救無效。初步了解，本案疑似涉及男女間口角糾紛，確切案情及相關細節仍待進一步釐清，已依法完成相關處置程序，並報請檢察官相驗。46歲蔡男拿鹽酸潑女友之後，跑到房間內反鎖，拿刀自殘，經送醫急救無效。（圖／民視新聞）情侶喋血案就發生在台南市東區一棟大樓，警方調查，房子是59歲的孫姓女子所有，孫姓女子離婚，育有一女，與46歲同樣也離婚的蔡姓男子，多年前在餐廳工作而結織，進而交往同居，鄰居說兩人經常出雙入對，感情很好，發生這種事很意外。趕來認屍的死者兒子則說，「很驚訝！跟我爸已經沒住一起很久了，沒有看他們在一起過，也沒聽他說過，我也不認識阿姨，因為我也很久沒有跟他們聊過天了。」女方頭、頸、背部和手都遭到鹽酸灼傷，目前仍在燒燙傷加護病房治療。雙方究竟為了什麼事起衝突，警方還要再釐清。原文出處：台南情侶吵架女友"被潑酸" 男友反鎖房間自殘送醫身亡 更多民視新聞報導同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光台南姊弟戀爆激烈衝突 男友「潑鹽酸、自傷」釀死傷高雄市長最新民調！柯志恩若對決「這人」輸最慘 本人出面回應了民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
三中案二審馬英九等3人仍獲判無罪 高院：檢方證據不足證明有罪
中國國民黨前主席馬英九等人涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，台灣高等法院今天判決「上訴駁回」，認為檢察官所提證據不足證明馬英九等3人有何非常規交易、特別背信、背信等犯行，因此判決無罪。可上訴。高檢署表示，將研議提起上訴。馬英九辦公室回應，馬英九非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前 ・ 396
101跨年煙火估吸20萬人潮 8醫護站不夠！北市出動4組機動救護
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台北101跨年煙火每年都吸引大量人潮湧入，今年更預估有20萬人次將聚集於市府周圍。台北市衛生局今（31）日強調，為了因應可能的緊急醫療任務，衛生局已整備8站醫護站醫療人力，9部救護車之後送就醫量能，並增加了4組「機動巡檢救護人力」，有救護人員隨身攜帶醫療衛材，於市府周圍場域來回徒步巡視，隨時提供服務。 「2026台北...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
【年末勞權不要忘】年終獎金何時發？年前離職後還能領年終嗎？4大常見問題一次看
年末將至，不少勞工在年前轉職，但也擔心離職後是否能領年終獎金。勞動部提醒，只要勞資有約定，離職或資遣勞工仍可主張權益，離職預告期也算在職。此外，若年終獎金屬「獎勵性質」，是否納入投保薪資也有規範。《Yahoo股市》整理2026年終發放時間、離職勞工領取權益及投保薪資等4大常見問題及解答。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
跟家人全鬧翻！藝人曹西平家中猝逝 沒人處理後事將司法相驗
據了解，曹西平平時與乾兒子住在三重河邊北街住處，而吳男29日晚間10時許返家，發現曹西平倒臥屋內、明顯死亡，身上已有屍斑且僵硬，吳男忍痛放棄急救，享壽66歲。曹西平遺體現已被送到板殯，他在家排行老四，上有三哥哥和一弟弟，但他生前與家人「全鬧翻」，警方聯繫其家屬...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
海巡署空勤隊上士遇劫! 國道撞拖吊車彈飛中線遭撞亡
中部中心/王俞斐、黃信儒、李文華 彰化報導國道三號南下192公里和美路段，發生死亡車禍！小客車撞上內側拖吊車後，彈飛到中線車道，再被聯結車攔腰撞上，駕駛一度受困，送醫搶救不治，據了解死者身分，是海巡署空勤隊的上士，休假外出卻不幸喪命，家屬接獲噩耗，無法接受。海巡署空勤隊上士遇劫! 國道撞拖吊車彈飛中線遭撞亡(圖/民眾提供)民眾拍下，國頭上頭，一部拖吊車停在內線車道，地上滿是車殼碎片，前方的中線車道，一部小客車被聯結車攔腰撞上，小客車車身扭曲變形，車頭幾乎全毀，後方擋風玻璃都被撞碎，駕駛一度受困車內，無法動彈。消防使用破壞器材救出駕駛，但他顱骨破裂骨折，已經沒有呼吸心跳，緊急被送往醫院救治，還是宣告不治。40多歲邱姓駕駛撞上內側車道拖吊車後失控偏移到中線車道 再被聯結車攔腰撞上喪命(圖/民眾提供)這起車禍，發生在29日中午12點多，國道三號南下192公里和美路段，40多歲邱姓駕駛，撞上內側車道拖吊車後，失控偏移到中線車道，再被聯結車攔腰撞上，不幸喪命。40多歲邱姓死者是海巡署空勤隊上士服務單位位在台北文山區 29日休假卻發生意外(圖/翻攝網路)死者家屬接獲噩耗趕往醫院，情緒久久不能平復，據了解，40多歲邱姓死者，是海巡署空勤隊上士，服務單位位在台北文山區，29日這天休假，卻發生意外，只是他的目的地要去哪，家屬也不清楚，痛失至親，難掩悲痛。原文出處：海巡署空勤隊上士遇劫! 國道撞拖吊車彈飛中線遭撞亡 更多民視新聞報導高雄男「恍神開車」撞斷電桿衝進消防隊 9輛消防員私人車輛遭殃出獄又闖禍! 男子毒駕逆向撞7機車 1人骨折送醫耶誕驚魂! 9車連環撞8人受傷 "國1彰化路段"一度大塞車民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
曹西平猝逝哥哥不處理後事將司法相驗 乾兒子哀痛求家屬「讓四哥安息」
66歲藝人曹西平，昨（29日）深夜被發現猝逝新北市三重家中，乾兒子JEREMY到家發現時，他已死亡多時，救護人員到場確認，遺體已經僵硬並出現屍斑，乾兒子因此放棄急救，改由警方處理，但原本應是行政相驗程序，卻因為曹的胞兄表示不願處理後事，警方將啟動司法相驗程序。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話