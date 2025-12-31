詐團計畫部署「黑吃黑」 狂噴辣椒水劫車手113萬 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

一個以邱姓男子為首的詐騙集團，去年3月間得知一名林姓車手會在蘆竹區某科技公司收取113萬元詐騙贓款，竟與4名小弟決定「黑吃黑」，分工合作以辣椒水劫走全部贓款，接著再分別逃逸；後來包括邱男在內等4人紛紛落網，遭檢方依加重強盜罪嫌起訴，而最後一名張姓共犯逃逸後遭發布通緝，近期遭拘提到案後，檢方也對他追加起訴。

檢警調查，去年3月4日當天，邱男得知一名林姓車手會在蘆竹區某科技公司收取被害人交付的113萬元詐欺款項，決定「黑吃黑」，先由張男在台中向某汽車廠商購買自用小客車車牌，再將車輛交給邱男使用，而張男再與邱男等人碰面，由邱男指示楊男駕車搭載林男等人，負責犯案後的接應任務。

待計畫部署完畢後，邱男等人在蘆竹區某科技公司外埋伏守候，見到林姓車手取得詐欺贓款步出科技公司後，隨即下車持辣椒水向車手噴灑，成功得手113萬元。

而邱男隨即搭乘接應車輛南下逃逸，警方獲報後，很快就循線查獲邱男等4人到案，張男則趁隙逃逸，遭檢方發布通緝，而他近期也被查緝到案，並坦承犯行。

檢警根據同案的林男等人指證、以及監視器畫面等佐證，確認張男犯行明確，檢方認為，他與同案被告邱男等4人均屬強盜共同正犯，全案偵結後，依加重強盜罪嫌向法院追加起訴。

