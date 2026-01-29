詐團設馬國AI變臉騙日本民眾 中檢起訴涉案4人

（中央社記者蘇木春台中29日電）楊姓男子等在馬來西亞組詐騙集團，以AI變臉技術假冒日警，視訊詐騙日本民眾，經馬來西亞警方查獲，將楊姓男子等押解返台，全案經中檢偵辦，依詐欺罪等起訴楊姓男子等4人。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，楊姓男子去年5月發起詐騙犯罪組織，於馬來西亞吉隆坡市設詐騙機房，陸續於台灣境內、外招募台灣籍陳姓、蘇姓與王姓成員，並吸收4名日本籍及1名馬來西亞籍共犯加入。

檢方查出詐騙集團分工明確，以AI（人工智慧）相關技術強化詐騙話術與視訊偽裝手段。楊姓男子等分別負責詐騙內容製作、技術操作及語言溝通協調，透過科技方式假冒外國執法人員身分視訊聯繫，增加被害人信任，誘使被害人陷於錯誤而交付款項。

詐團成員以網路電話隨機撥給日本民眾，佯稱被害人手機欠費須接受檢警調查。當被害人要求視訊查證時，就由成員以AI變臉技術假冒日警，致被害人陷於錯誤，將款項匯入指定金融帳戶，詐得款項隨即透過轉帳水房轉換為虛擬貨幣泰達幣，再轉入電子錢包，隱匿犯罪所得流向。

檢方說，去年8月15日由馬來西亞警方查獲，並逮捕涉案犯嫌，隨即透過國際執法合作機制通報台灣。經中檢指揮內政部警政署刑事警察局國際刑警科跨國偵查，指派專責員警到日本取得被害人筆錄，再到馬來西亞數位採證扣案電子設備，鞏固並保全關鍵證據。

檢方清查犯罪所得共1865萬餘日圓（約新台幣376萬餘元），並查扣案用手機、筆記型電腦、平板電腦、日本警察制服與偽造警察徽章等證物。

楊姓男子等4人去年10月2日遭押解返台，由中檢檢察官複訊後，認定楊姓男子等涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。中檢偵辦後依相關證據，26日將楊姓男子等4人依詐欺犯罪危害防制條例與洗錢防制法等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。（編輯：李明宗）1150129