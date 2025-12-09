詐團設「虛擬幣店面」！警攻堅巧遇被害人 「抱現金」投資險遭詐

詐騙集團以虛擬貨幣投資為幌子，在新北市設立實體店面誘騙民眾。警方追查「幣流」，突襲該店面時剛好遇到兩名婦人前來投資，一人攜帶15萬元，另一人攜帶60萬元，經警方勸阻才避免受騙。警方在店內查獲超過500萬元贓款，並逮捕店員、車手及幕後主謀。調查發現，該詐騙組織僅在8月至9月間就騙取40人共3500萬元，主嫌為太陽聯盟黑幫成員，涉嫌將詐騙所得洗錢至海外。

婦攜萬元現金投資，巧遇警攻堅虛擬幣店。（圖／TVBS）

警方在追查虛擬幣「幣流」時，發現詐騙集團在新北市設立實體店面進行詐騙活動。當警方前往攻堅時，恰巧遇到兩名婦人在門口準備進入投資，一人拿著15萬元，另一人攜帶60萬元現金。警方立即上前勸阻這些婦人，告訴她們「至少這一筆沒有被騙走」，並叮囑「不要再跟他聯絡了」。在警方再三苦勸下，婦人們才意識到自己差點受騙，將錢收好離開。

警方調查發現，這些詐騙集團的手法是先在Facebook和Instagram上投放打工廣告，吸引被害人點擊後加入LINE好友，隨後誘騙他們進行投資，甚至要求將現金直接交到實體店面。許多被害人看到實體店面後，誤以為這是合法投資管道而放心投入，直到無法提領資金才發現自己陷入騙局。

警方進入店內搜索時，發現贓款數量龐大，不得不向附近郵局借用點鈔機進行清點，最終計算出贓款超過500萬元。進一步分析顯示，該詐騙組織僅在8月至9月期間就騙取了40人，金額高達3500萬元。檢警透過追查金流與虛擬幣流，鎖定主嫌是太陽聯盟黑幫成員，此人不僅出資開設實體虛擬幣店面，還將詐騙所得在桃園地區洗錢至海外。

這個詐騙集團表面上看似提供正常的投資管道，實則製造高獲利的假象，當被害人要求提領資金時，就以需繳納保證金或系統錯誤需要驗證等藉口推託。在警方查緝後，該實體店面已拉下鐵門停止營業。檢警仍在追查幕後金流，調查被洗到海外的贓款最終流向何處。

