詐團誆婦領3千萬失敗 改誘買2公斤 千萬黃金洗錢

基隆一名七旬婦人在臉書加入詐騙投資群組，對方要求她領出3000萬元買黃金，所幸機警行員發現異狀及時制止。不過詐騙集團沒有得手，隔天再度要求婦人拿出900多萬元，這回婦人透過匯款給銀樓，買下2公斤黃金。家屬得知後立刻通報警方，趁雙方面交時成功逮捕詐騙車手，保住近千萬元資產。

警方vs.行員vs.婦人：「剛剛聽行員說，妳本來是要領3000萬要買黃金是不是？（對對對）。」

警方趕到銀行，就是因為眼前這名七旬婦人準備提領高達3000萬元現金，金額異常龐大，行員察覺不對勁，立刻攔阻並通報警方。

警方vs.行員vs.婦人：「我只是今天來辦轉帳，還有再領一點零用錢。」

原來這名婦人是在臉書上加入詐騙投資群組，聽從對方指示準備領出3000萬元，聲稱要投資黃金。詐騙集團第一次未得手，仍不死心，改要求婦人協助把現金「洗成黃金」。

婦人當時從銀行匯款950萬元到銀樓，並立刻到現場取貨，一次就把將近2公斤、約53兩的黃金全部帶走，準備與詐騙集團車手面交。兒子得知後，立刻通知警方到場埋伏，果然逮到喬裝成「投資專員」的詐騙車手，成功保住2公斤黃金以及45萬元現金。

警方vs.行員vs.婦人：「（沒有沒有，現在不用了），總之就是妳現在沒有要用了。」

如今詐騙集團看準金價飆漲，不僅誘騙被害人投資，還利用黃金進行洗錢，榨乾被害人的血汗錢，手法相當惡劣。

