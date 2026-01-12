詐團跨業結盟 生技老闆被騙5900萬

虛擬貨幣詐詐團聯手黑心代書先詐得新北一名生技老闆帳五千餘萬，再二剝皮榨取房產，警方逮捕十七人，並查扣本票及授權書、抵押權設定契約書等證物。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

新北市一名生技公司老闆遇虛擬貨幣假投資詐騙，先被騙光帳戶內五千餘萬元後，詐騙集團食髓知味，再透過假代書誘使被害人抵押名下房產借貸，前後共遭詐騙五千九百萬元。刑事警察局偵查第四大隊結合地方警力破獲以蘇姓男子為首的假代書集團，逮捕十七人到案。

警方調查指出，該詐騙集團先以虛擬貨幣投資為餌，透過投資ＡＰＰ製造帳面獲利假象，誘使被害人不斷加碼投入資金，再與不法代書、民間金主聯手，主動聯繫被害人宣稱可協助辦理房產抵押周轉，實施「資產榨乾」計畫，再安排車手向被害人收取面交現金。

專案小組歷經月餘蒐證，交叉比對金流及地政資料，確認蘇姓男子為首的假代書集團成員身分及犯罪分工結構。

警方日前分持地檢署及法院核發的拘票、搜索票，於台北市、新北市、高雄市等地同步執行查緝行動，順利緝獲代書、金主及車手等十七名嫌犯到案，當場查扣手機十六支、合夥契約書、本票及授權書、抵押權設定契約書、土地登記申請書、借款契約書等贓證物，成功瓦解這一跨業結盟的犯罪鏈。檢方訊後，仲介蘇嫌、蕭嫌及金主周嫌各遭法院裁定新台幣三十萬元交保，全案持續擴大追查幕後詐團機房及金主。