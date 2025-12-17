詐團踢到鐵板？退休媽LINE加30帳號做「這件事」女兒傻眼 結局超展開

生活中心／王文承報導

一名女子的媽媽非常喜歡與愛情詐騙帳號聊天，甚至曾加過至少20到30個詐騙LINE帳號，雖媽媽自稱「只談感情、不談金錢」，每當對方提到投資或操作銀行帳戶時就會立即封鎖。（圖／翻攝自LINE）

近年來詐騙手法層出不窮，讓不少民眾一不小心就落入陷阱，其中「愛情詐騙」更是常見案例。一名女子分享自己的親身經歷，表示已離婚、已退休的媽媽非常喜歡與愛情詐騙帳號聊天，甚至曾加過至少20到30個詐騙LINE帳號。雖然媽媽自稱「只談感情、不談金錢」，每當對方提到投資或操作銀行帳戶時就會立即封鎖，但最近卻真的匯出了一萬元，讓她既氣又無奈。

詐團踢鐵板？媽加30帳號做1事



一名女子在網路論壇《PTT》發文表示，媽媽常在臉書上被陌生帳號搭訕，對方多半語氣拙劣、手法雷同，但媽媽仍樂此不疲地加LINE聊天。原PO強調，媽媽平時只想談感情，一旦對方提到金錢相關話題就會封鎖，但近日卻發現媽媽竟真的匯款1萬元給詐騙集團。

廣告 廣告

原PO感嘆：「早就說破嘴不要加不明連結，也不要操作自己不懂的東西，結果她永遠講不聽…」貼文曝光後，引發網友熱議，分享類似經驗，提醒有年長親友的網友務必多加留意，因為愛情詐騙早已不分年齡層，「不能小看寂寞孤單的老人家」、「很有錢嗎？竟然會匯給陌生人一萬元」、「錢被騙光就會清醒了」、「生活可能太空虛」、「知道是詐騙的前提下聊天也無妨」、「可能是寂寞吧，多陪陪她就好」。

原PO最後分析，媽媽與詐騙集團的對話通常很長、幾乎像小作文，這次可能因為聊得比較投緣才會匯款。不過媽媽已準備收手，甚至還拿女兒當擋箭牌，說匯款被發現後已報案，讓原PO忍不住直呼：「有夠會演！」

更多三立新聞網報導

好市多品質出包？他買熟蝦盤驚見「詭異狀況」 內行會員揭背後真相

台灣人共同惡夢！冬天衣物難判斷乾透 一票人揭1妙招 台電也認證了

開盤／暴跌千點後 大盤驚現「死亡V轉」？今漲百點 金融三雄帶頭開紅

奮鬥40年存5千萬！男退休回家妻「1句話」崩潰 養老金秒蒸發下場超淒涼

