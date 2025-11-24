詐團蹭「普發」行騙 全台通報10件、財損近千萬

普發現金一萬到現在，全台共接獲10起詐騙通報，國人共被騙走近1000萬。（示意圖／東森新聞）





普發現金一萬到現在，全台共接獲10起詐騙通報，國人共被騙走近1000萬。今天（24日）開放郵局臨櫃領現，而詐騙集團就是看準有些民眾還沒領到錢，刻意假冒成郵局人員，騙民眾說他們的個資被冒用登記，再派出假檢警誆稱涉及刑案、需要代管財產，誘騙面交。

普發現金一萬，除了可以到ATM領現之外，今日更開放到郵局臨櫃領現，不過第一周採單雙號分流，還沒領到的民眾不要擔心也不要著急，更千萬不要掉入詐騙集團的話術陷阱。

北市一名77歲退休老師，日前接到自稱郵局人員來電，說有人冒用她的身分證去登記普發現金，剛好她的錢又還沒入帳，因此相信對方說的是被人盜領。隨後對方又誆稱可能涉及洗錢，假裝幫她轉接165反詐騙專線。接下來就進入老套假檢警環節，退休老師最後一口氣交付320萬給詐騙集團車手。

警方獲報之後，到網咖包圍逮捕27歲的張姓車手，當時他還沉浸在遊戲世界。調查發現，他過去就曾涉及詐欺案件，這回供稱是上網應徵工作，跑一單能賺10萬塊，才會鋌而走險，卻狼狽落網。

普發現金一萬元從11月5日開放登記，民眾可以自己選擇要直接匯入帳戶，還是ATM或臨櫃領現，卻被詐騙集團當成話術，把民眾唬得一愣一愣。刑事局統計，到19日截止，全台總共受理10件和普發現金有關的詐騙案件，財損高達946萬。部分個案也被放到165打詐儀錶板，讓民眾參考警惕。

警方呼籲，還沒領到的民眾請耐心等候，或洽銀行、財政部等官方管道，不要輕信聲稱金融機構或檢警單位的不明訊息，避免一萬元還沒進到口袋，反而被騙光積蓄。

