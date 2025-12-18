詐團車手取款被抓！台中婦「一毛沒賺」就被抓…判關1年還得賠803萬

記者吳泊萱／台中報導

婦人加入詐騙集團當車手，結果沒賺到錢就被抓，被關1年還判賠803萬。（示意圖／資料照）

台中一名53歲蔡姓婦人，為了賺快錢加入詐騙集團當車手，結果才上工要取款就被警方逮個正著，還沒領到酬勞，就被依詐欺取財未遂判處1年徒刑。事後被害人主張，他被詐騙集團騙走803萬，蔡婦應負連帶賠償責任，因蔡婦未出庭，也未提出書狀爭執，最終遭法院判定應賠償803萬元，全案可上訴。

判決書指出，蔡姓婦人在2024年10月13日前某日起，加入詐騙集團當車手，期間袁姓被害人誤信投資詐騙，陸續被騙走803萬元，事後驚覺受騙，報警求救。被害人為了揪出詐騙集團，再次與對方約定面交，蔡婦依約前往現場收取款項時，被埋伏員警逮個正著。

由於蔡婦取款當下就被逮捕，酬勞還沒領到，就被依詐欺取財未遂罪判處1年徒刑。事後被害人主張，蔡婦加入詐騙集團屬於共同侵權行為，應負連帶賠償責任，因此向蔡婦求償被騙損失803萬元。

法官認為，蔡婦遭被害人提告求償，明明有收到通知，卻未在言詞辯論日到場，也未提出書狀爭執，依民法規定，視同承認被害人主張事實，因此依法判處蔡婦應賠償被害人803萬元；全案可上訴。

