詐團車手拒捕衝撞公務車 新北刑大隊長鳴槍制止迅速逮人

【警政時報 徐煜勝/新北報導】新北市刑事警察大隊昨（6）日執行假投資詐騙案件查緝時，詐騙集團車手竟駕車衝撞警方公務車，情況一度險象環生。帶隊的新北刑大偵六隊隊長張銘哲見狀，依法對空鳴槍警告一發，並在優勢警力支援下迅速壓制犯嫌，成功逮捕張姓男子（20歲）與許姓女子（20歲）兩名車手，全案今（7）日依詐欺等罪移送新北地檢署偵辦。

新北刑大警方包抄圍捕詐團車手。（記者徐煜勝翻攝）

警方表示，20歲黃姓被害人一個月前透過LINE收到暱稱「滄海桑田」的陌生訊息，對方先以「鄰居請求放低音量」博取信任，接著誘騙其投資虛擬貨幣，聲稱報酬豐厚。詐團隨後指示被害人下載假冒的虛擬貨幣交易APP，並安排所謂「幣商成員」面交現金，短短時間內便詐取110萬元。直到被害人與友人分享投資情況時，才被提醒疑遭詐騙，立即報案。

廣告 廣告

警方受理後與被害人合作誘捕，昨天下午於中和區約定假面交50萬元。當車手駕駛自小客車現身收款時，埋伏警方上前包夾，未料張嫌竟猛踩油門衝撞公務車企圖逃逸，危及現場安全。隊長隨即依法對空開槍警告，員警合力將車手壓制，過程中無人受傷。

新北刑大強調，這類以虛擬貨幣為名的假投資詐騙層出不窮，民眾切勿輕信來路不明的投資邀請，應保持警覺、慎防陷阱。警方呼籲可關閉LINE的「允許被加入好友」設定，並提醒若有疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線，共同守護財產安全。

更多警政時報報導

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光