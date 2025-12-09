詐團車手狂騙1831萬！「落網5萬交保」轉頭再騙285萬…法院沒羈押人跑了

記者吳泊萱／彰化報導

詐騙集團車手狂騙1800萬，落網表悔意5萬交保，轉頭再騙285萬。（示意圖／資料照）

一名林姓男子擔任詐騙集團車手，三度誆騙新北一名范姓老翁得手1404萬元，接著又到彰化騙走趙姓男子價值427萬元的黃金，正當他打算繼續騙范翁時被逮個正著，但林男落網後展現悔意，獲5萬元交保，結果林男一獲釋又立刻前往彰化，騙走趙男285萬元。事後林男再度遭逮捕，但法院仍未裁定羈押，導致林男獲釋後再度逃亡，直到今年8月才被逮捕歸案。

檢警調查，林男自2023年7月開始犯案，三度利用詐術誆騙新北一名范姓老翁，得手1404萬餘元；同年又前往彰化縣對一名趙姓男子行騙，得手價值427萬元的黃金；正當林男重回新北，打算對范翁四度行騙時，被警方逮捕。

林男落網後坦承犯行，深表悔意，檢察官複訊後裁定5萬元交保，怎料他一獲釋就直奔彰化，向趙男二度行騙，得手285萬元。事後趙男報警求救，彰化地檢署對林男發布通緝，林男一路逃亡約2年時間，直到今年6月才被逮捕。而這一次，林男又故技重施，打出認罪牌，彰化地院未裁定羈押，僅限制住居，林男獲釋再度逃亡。

彰化地院隨即發布通緝，而兩度逃亡的林男，終於在今年8月落網，三度落網的他，仍舊端出認罪伎倆，但這次法官鐵了心，裁定羈押。判決書指出，林男在逃亡期間，也在各地持續犯案，一共被宜蘭、橋頭、新北、臺北、士林、新竹、桃園、彰化共8個地檢署通緝；而在刑期部分，目前新北地院已判刑2年2月、彰化地院判刑3年8月。

近日林男羈押期滿，竟打出悲情牌，請求法官讓他在入獄服刑前，返家照顧妻兒及年邁雙親。鑒於林男前科累累，又有2次通緝紀錄，彰化地院認為林男嚴重影響社會治安，裁定續押2月。

