詐團車手衝撞警車！ 新北警強勢對空鳴槍逮2車手

新北市一名黃姓男子，近期遇到假投資詐騙，被詐騙集團誘騙110萬元積蓄，直到朋友提醒，這才發覺遭詐騙，前往警局報案，而新北市刑大警方接獲報案後，要求黃男將計就計與詐騙集團車手面交，警方派員到場埋伏在附近，趁張姓男車手與許姓女車手現身取款時，一舉衝上前逮人，2車手竟意圖衝撞警方逃逸，警方見狀對空開一槍後強制逮捕2車手，全案訊後依詐欺、洗錢防制法、妨害公務等罪嫌移送法辦。

據了解，黃姓被害人日前突然接到一名暱稱為「滄海桑田」的人傳遞LINE陌生訊息表示「我是你家鄰居，麻煩聲音小點吵到我家裡面老人休息了」、「拜託聲音小一點，我媽媽剛剛出院身體不好，需要靜養」，後續持續與黃男閒聊取得信任。

對方再以投資虛擬貨幣可高獲利等話術，誘使黃男下載詐騙集團創設的假虛擬貨幣交易APP，並主動介紹可購買虛擬貨幣的「假幣商成員」，導致黃男陷入錯誤，與詐騙集團面交110萬元現金，直到黃男與朋友分享時，在友人提醒下，這才驚覺遭到詐騙，因此前往新北市刑大報案，並向警方透露，已與詐騙集團邀約昨天（6日）下午面交新台幣50萬元。

新北市刑大偵六隊受理後，與黃男將計就計，相約在中和建一路上一間加油站前面交，警方則是埋伏在一旁待命，20歲張姓車手與20歲許姓女車手現身停在路邊，要求黃男將款項交給坐在駕駛座的張男時，警方立刻上前逮人。

沒想到，2車手竟駕車衝撞警方公務車，帶隊的偵查隊長張銘哲，見狀立刻對空鳴1槍，後續在優勢警力下，迅速壓制2嫌犯，全案詢後依洗錢防制法、詐欺、妨害公務等罪嫌移送法辦。

