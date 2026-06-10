詐團車手被捕狂撞2車！面交現身收30萬元「被釣中」 突圍想逃秒被拖下車壓制

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警員英勇打開車門，緊抱詐團車手雙腿，將他拖下車壓制。民眾提供

台中市西屯區今(10日)上演警匪追捕驚險場面！詐騙集團車手林姓男子(21歲)開著轎車，前往福科路收取被害人30萬元「投資款」，在四周埋伏的員警見時機成熟上前圍捕，林男發現情況不對，竟猛踩油門企圖駕車逃逸，甚至撞倒警方機車，所幸員警反應迅速，立即打開車門，抱緊他的雙腿並拖拉下車，經一番拉扯後成功壓制逮捕，全案依詐欺及相關罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，被害人日前透過網路認識詐騙集團成員，對方以「投資虛擬貨幣、保證獲利」等話術誘騙投入資金。被害人察覺有異後向警方求助，第六分局隨即成立專案小組展開蒐證與埋伏勤務。

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10日上午11時許，警方掌握雙方再次約定面交時機，由被害人配合攜帶30萬元現金，赴約假裝要面交，坐在駕駛座上的林姓車手收款並駕車離開時，多名便衣刑警見時機成熟，立即上前攔查圍捕，林男見警方現身，急忙駕車衝撞逃逸，不僅撞擊前方的計程車、警方的機車，還持續踩油門加速倒車，企圖突圍逃離。

詐團車手發現犯行露餡，急忙要開車逃逸，大批員警一擁而上抓人。民眾提供

此時一名員警果斷拉開駕駛座車門，直接抱緊林男的雙腿，直接將他從車上拖下，其他員警再合力上前壓制逮捕，現場查扣相關贓證物，全案依詐欺及相關罪嫌移送地檢署偵辦，至於詐團幕後主嫌、共犯及金流網絡，將持續向上溯源追查。



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