詐團車手開車衝撞警 新北刑大偵查隊長強勢執法開槍逮人

記者莊淇鈞／新北報導

詐團車手開車衝撞警方偵防車瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市1名黃姓男子，日前遇到假投資詐騙，被詐騙集團誘騙110萬元積蓄，經友人提醒驚覺遭詐騙，前往新北市刑大報案後，警方與被害黃男聯手將詐騙車手約出，趁張姓男車手（20歲）與許姓女車手（20歲）現身取款準備逮人時，2車手竟開車意圖衝撞，帶隊的偵六隊隊長張銘哲立即對空開1槍後逮捕2車手，詢後依詐欺、洗錢防制法、妨害公務等罪嫌移送法辦。

新北刑大偵查隊長對空鳴槍。（圖／翻攝畫面）

據了解，被害人黃男日前突然接到1名暱稱為「滄海桑田」的人傳遞LINE陌生訊息表示「我是你家鄰居，麻煩聲音小點吵到我家裡面老人休息了」、「拜託聲音小一點，我媽媽剛剛出院身體不好，需要靜養」，後續持續與黃男閒聊取得信任。

詐團的詐騙簡訊。（圖／翻攝畫面）

接著對方再以投資虛擬貨幣可高獲利等話術，誘騙黃男下載詐騙集團創設的假虛擬貨幣交易APP，並主動介紹可購買虛擬貨幣的「假幣商成員」，導致黃男陷入錯誤，與詐騙集團面交110萬元現金，直到黃男與朋友分享時，在友人提醒下，這才驚覺遭到詐騙，因此前往新北市刑大報案，並向警方透露，已與詐騙集團邀約昨天（6日）下午面交50萬元。

詐團的詐騙簡訊。（圖／翻攝畫面）

新北市刑大偵六隊受理後，與黃男將計就計，相約在中和建一路上某加油站前面交，警方則是埋伏在一旁待命，車手張男與許女現身停在路邊，要求黃男將款項交給坐在駕駛座的張男時，警方立刻上前逮人。

但過程中2車手竟開車衝撞警方偵防車，帶隊的偵查隊長張銘哲，見狀立刻對空鳴1槍，後續在優勢警力2嫌犯，全案詢後依洗錢防制法、詐欺、妨害公務等罪嫌移送法辦。

新北市政府警察局刑事警察大隊呼籲，近期詐欺集團透過通訊軟體LINE誆騙被害人等情事頻傳，呼籲民眾對於陌生訊息要提高警覺，也可以將「允許被加入好友」之設定關閉，民眾有任何詐騙相關問題，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線洽詢，期盼警民攜手合作打擊詐騙集團。

