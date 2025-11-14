詐團車手「亂槍打鳥」誣指 李明璇助理買咖啡無辜被逮

台北市 / 綜合報導

曾被譽為國民黨最美發言人的李明璇，他的許姓男助理，日前卻被誤認為車手逮捕，2023年12月，助理到咖啡廳幫忙買東西，結果卻遭車手亂槍打鳥，指控他是車手頭，因為外表身形都符合，竟然就遭到警方逮捕，帶回偵辦，直到李明璇曬出對話紀錄，證實當天，助理確實是去幫忙買吃的，加上監視器有拍到，助理身上穿印有「璇字」的競選衣服，最近才還他清白，法官依誣告罪，判田姓車手5個月徒刑，只是當時許姓助理才19歲，只是幫忙買個咖啡，卻遭警方逮捕，實在嚇壞，李明璇也痛批，對詐騙集團的罰則太輕了。

被封為國民黨，最美發言人的李明璇，2023年披戰袍，投入高雄第8選區立委選舉，國民黨大咖來站台，團隊助理們也拿旗幟進場，場面熱鬧，但沒想到其中這名助理，卻在年底，被警方誤認為車手逮捕。

穿著競選團隊衣服，手拿國旗對鏡頭笑得好開心，前方這位，當年19歲的許姓男助理，2023年12月底，到高雄三民區十全路咖啡廳，幫李明璇買咖啡可頌，卻被誤認逮捕。

原來當時，是一名田姓男車手，在隔壁速食店取款時落網，為了減刑亂槍打鳥，說共犯車手頭，就在旁邊的咖啡廳，講出染金髮還有特徵體型，就這麼剛好，李明璇的助理完全符合，田姓男子也亂指認，說對就是他沒錯，大批警力，馬上向前包圍逮捕，助理無辜被帶回偵辦，立刻傳訊息，向李明璇求救。

直到李明璇曬出對話紀錄，證實當天，助理確實是去幫忙買吃的，加上監視器，有拍到助理身上穿，印有璇字競選衣服，才還他清白，法官依誣告罪，判田姓男子5個月徒刑。

前國民黨發言人李明璇說：「兩年前烏龍事件，直到最近司法程序才正式落幕，也證明了我助理的清白，附近的車手亂槍打鳥的栽贓，連被抓到了，還敢繼續玩弄警方，就是因為對詐騙集團的罰則太輕了。」

李明璇說，當時許姓助理才19歲，第一次被警察帶走，嚇得整個人都在發抖，甚至為了不影響選舉，後來就退出輔選團隊工作，身心煎熬讓他相當不捨，對詐騙集團的罰則太輕了，詐騙車手，亂槍打鳥栽贓，只是剛好外型符合，助理幫忙買個咖啡，莫名其妙就被逮，實在是在心裡留下陰影。

