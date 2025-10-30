詐團車手ATM大肆盜領贓款 信義警循線汽車旅館逮人送辦

〔記者邱俊福／台北報導〕20歲的劉姓男子，遭詐騙集團吸收擔任車手，今年7月間取得1名溫姓女被害人5張提款卡後，前往多處ATM前後大肆盜領22筆，共計65萬元，交付詐團；台北市警信義分局福德街派出所據報後，經布線追查，9月9日循線前往桃園市一家汽車旅館埋伏，當場將劉男逮捕，並槓上開花，發現跟他同行的徐姓友人是名詐欺通緝犯，一併逮人歸案。

警方表示，今年7月9日，56歲溫姓婦人接獲詐團來電，謊稱因個資外洩需由「檢警」監管帳戶，要求交付金融卡，被害人起初不疑有他，交出5張提款卡後，慘遭陸續盜領22筆，共計65萬元，家人及時察覺異狀急忙報警，隨即成立專案小組展開追查。

經專案小組調閱相關監視器比對，發現同一名車手先後持被害人提款卡，在台北市信義區、南港區，以及桃園市桃園區、大園區等地的ATM盜領，進而鎖定車手為身分為劉男，展開追緝。

9月9日，警方發現劉男正投宿於桃園市一家汽車旅館，立即派員前往汽車旅館外面埋伏守候，不久劉男跟同行20歲徐姓男友人步出旅館欲前往購物時，警方馬上上前逮捕劉男，經盤查徐男身分，也查知徐男為桃園地檢發布的詐欺通緝犯，遂一併逮捕歸案。

