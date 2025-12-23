詐團鉛包金洗錢到柬國 起訴7人

台北地檢署偵辦假投資詐騙集團，查出詐團竟將贓款兌現成黃金後，用鉛塊包裹製成「門擋」空運到柬埔寨洗錢，共有118名被害人遭詐騙，財產損害金額6億4354萬5205元，署23日偵結，依詐欺、特殊洗錢等罪，起訴王明福等7人，具體求刑10年至20年不等徒刑，聲請沒收24公斤黃金。

這次北檢偵辦起訴的詐欺集團，是利用假投資、假交友詐騙被害人，致被害人陷於錯誤而面交投資款，再由詐團車手收水，將贓款送至銀樓購買黃金條塊後，將黃金條塊包藏入鉛錫合金中，佯以「鉛錫合金」、「門擋」名稱寄送出境，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪的不法所得。

檢方追查發現，柬埔寨詐欺機房詐騙被害人面交投資款項，詐團車手陳孟群涉收贓款送至銀樓，港口王貴金屬公司實際負責人王明福涉串通詐團，隱匿交易客戶身分、規避銀樓業大額通貨交易申報義務、可疑交易申報義務，與鄭道陽、李志勝等人交易黃金條塊，之後，將黃金條塊包藏入鉛錫合金中，以「鉛錫合金」、「門擋」名義寄到柬埔寨、越南給詐團境外成員；核心會計黃偲涵則負責在7個通訊軟體群組記錄柬埔寨詐欺機房支出帳冊、黃金交收帳冊、安排外務人員交收。

檢方統計，全案共118名被害人受騙，財產損失6億4354萬5205元，王明福透過港口王公司交付重量逾200公斤的黃金條塊，換算價值共計8億9122萬4000元，本案查扣24條重達1公斤的黃金條塊，折合約1億588萬8000元，都聲請沒收。