詐團鉛錫包金裝門擋洗錢！百人受害、財損6億 北檢起訴求重刑

北檢起訴鉛錫包金洗錢案7名被告。（圖／翻攝畫面）

黃偲涵、陳孟群、王幃犇、鄭道陽、王明福、李志勝、陳銘輝7人組成犯罪組織後，藉由假投資、假交友手法行騙，再由集團車手用贓款買黃金，並將黃金包入鉛錫合金中佯裝門擋，隨後空運至柬埔寨等境外進行洗錢，本案共計118人受害，財損6億餘元。台北地檢署今日（12月23日）偵結此案，依照特殊洗錢等罪起訴7人。

台北地檢署指揮偵辦本案詐團藉由假投資、假交友手法行騙的詐騙案，發現該詐團在行騙以後，會由車手將贓款送至特定銀樓購買黃金條塊，並將黃金包入鉛錫合金中，佯裝門擋以後再空運至境外，藉此方式隱匿詐欺犯罪不法所得。本案共有118名受害者被詐欺，財產損害金額合計高達6億4354萬5205元。

廣告 廣告

被告王明福為港口王貴金屬有限公司實際負責人，其經營銀樓業並與本案詐團成員串通，以隱匿交易客戶身份，規避銀樓業之大額通貨交易申報義務、可疑交易申報義務之方式，與本案共犯商討後，聽從指示將黃金融入鉛錫合金佯裝門擋，幫助詐團成員可以隱藏贓款。

檢警蒐證半年以後，於今年的6月9日先攔截該案成員寄往柬埔寨、越南的2件包裹，內含2塊門擋，並於隔日發動搜索，扣押4個門擋以及12條黃金。本案總計扣得24條1公斤重的黃金條，共計24公斤，折合約1億0588萬8000元，並聲請法院依刑法第38條之第1項規定沒收。

檢方認為，黃偲涵擔任會計工作，負責不法資金交收記帳、購買黃金結算，所涉詐欺被害達百人，惡性重大建請法院處15年以上之刑，以示懲戒。陳孟群則是本案車手，經手贓款達2億餘元，建請法院處10年以上之刑。王明福則為本案詐團港口王公司負責人，建請法院處20年以上有期徒刑。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／曾與男神彭于晏交往 林珈安遭爆斷七年婚疑與孫芸芸弟戀愛中

獨家／樂天女孩再爆離隊潮！未續約名單曝光 新球季未開已走7人

騎士禮讓張文遭「一刀抹頸」倒路邊亡！親姊淚喊：真希望替你擋這一切