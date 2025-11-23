詐團鎖定北屯店家！ 稱「手機鎖車內」 男借2千失聯

男子自稱手機鎖在車內，需要借錢搭計程車回家拿鑰匙。（圖／Threads@yesyuantong授權提供）





這名男子被形容也超會演戲，但台中這名男子是為了騙錢！一間機車行，遇到這名男子自稱手機鎖在車內，需要借錢搭計程車，回家拿鑰匙，很會演，還積極留下自己的資料，說隔天會還錢。受害店家，好心借了2千元，隔天驚覺受騙，沒想到PO網提醒，才發現也有不少受害者。男子都是用同一招騙錢，留的是假資料，報案也沒用，店家懷疑這是集團犯案。

這名男子原本從機車行走過，又折返回來，尋求幫助。北屯騙錢男vs.店家員工：「打擾打擾抱歉對不起對不起。」

不過他看起來格外緊張，頻頻道歉，表示手機鎖在車內，有很緊急的事情，住在苗栗的中壢人問能不能借錢搭計程車，回家拿備用鑰匙，又很積極地留下自己的姓名電話車牌身分證，店家好心最後借了2千元，人就消失了。

披薩店老闆娘：「就是這個人一模一樣，對微胖然後他很高。」

事發在台中北屯21號晚間10點多，機車店家驚覺受騙，立即PO出畫面要提醒大家，意外揭露出一堆受害者出來指認，他就是慣犯，不少人曾經被騙過1、2千元不等。

受害店家陳老闆：「居然是完全一模一樣的（騙錢）人，而且大家為什麼會相信，是因為他的情緒滿到味的，滿頭大汗然後人要走的時候，甚至東西都忘記拿。」

受害店家表示，這名男子特徵就是都演得超緊張又流很多汗，讓人誤以為真的需要幫助，大家都沒有報警，因為事後發現，騙錢男給的都是假資料，大部分只能自認倒楣，因此讓他都用這一招不斷犯案，而他幾乎出沒在北屯一帶，現在警方主動出手偵辦。

第五分局松安所長何明憲：「緊急狀況為由借款後卻未歸還，後續將循線追查該名男子到案說明。」

附近居民說，騙錢男疑似還是某一個詐騙集團的，希望警方能幫忙抓到人，出門在外難免會需要幫忙，但這名騙錢男卻利用別人的善心，讓人相當憤怒，店家也呼籲，希望不要再有下一位受害者。

