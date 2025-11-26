詐團鎖定竹科企業 偽冒高層信件騙逾30萬

女子臨櫃一次領出60萬，行員察覺異狀主動關懷，反倒點燃她的怒火，警方到場了解發現她落入詐騙陷阱。

臨櫃女子對警方表示，「是你們不讓我領，不是我不想領。」

警方回應，「沒有不讓妳領，是我說我想要確認。」

詐欺無所不在，以往大多行騙個人，如今詐騙再升級，有境外不法集團把手伸向產業界，尤其鎖定科技業，就有竹科企業受害，匯出公司超過30萬台幣資金，差點被不法集團得手。

新竹地檢署主任檢察官黃振倫說明，「假冒公司的負責人或高階經理人，說我們這邊有一些生意要合作，那要求公司員工說我們現在有一筆款項比較急，那希望你能夠趕快匯款。」

台灣科學園區科學工業同業公會會務總監張致遠表示，「新竹詐欺預警中心的成立，我們主動先宣傳，讓企業知道萬一有事情發生，有什麼樣的管道可以去了解、防制，甚至是後面的追查。」

這樣的詐騙手法先在網路搜尋企業的公開電子郵件及聯絡方式，用極為相似的郵件帳號假扮成公司負責人，寄給員工信件要求加入LINE群組，打著緊急付款等話術，命令立刻匯款至境外帳戶，警方更補充，詐欺集團冒用的郵件帳戶還可能跟企業信箱一模一樣。

刑事局預防科偵查員陳品卉指出，「一個情形是企業他有可能他的帳戶，就是已經被盜了，所以員工收到信件的帳號就是跟公司內部的一模一樣，那收件人他可能一時不察，他就也信以為真。」

由於境外電匯往往花上2到3天，警方提醒要追回款項就得把握受騙後的黃金48小時，檢方也建議，企業牽涉大額匯款要有多重驗證，與廠商聯繫也可建立專用窗口等作為，事前做好預防讓詐欺難以入侵。

