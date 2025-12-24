詐團開發App誆投資未上市股票 54人受害估財損破億

警方前往陳姓主嫌家中搜索，嫌犯剛被驚醒，一度還想拿手機通風報信，被警方制止。

另一批警力來到擔任水房的張姓嫌犯家中，也將相關人員逮捕。警方調查發現，這個詐欺集團透過設計詐騙App，以投資抽籤未上市股票，吸引不知情的被害人上當。深入追查發現，集團成員除了有幫派分子，也有地方角頭勢力，甚至吸收未成年車手向被害人取款。

刑事局電信偵查大隊第2隊隊長王膺智指出，「經過半年追查，溯源8波，計查獲控盤首腦、水房金主、水房幹部、車手等共 30 人到案。」

警方追查，受到App詐騙的有54名被害人，財損金額達1億1000多萬，而查緝過程中，陳姓主嫌在2020年就已經因案遭通緝，被捕時還持友人身分證供警方查證，企圖掩飾身分。

王膺智說明，「經通知陳姓主嫌家屬選任辯護人，才發現遭冒用身分的劉姓友人在家中睡覺，立即戳破陳姓主嫌逃亡通緝6年之身分。」

警方一舉逮捕30人到案，並查扣了大筆現金及虛擬貨幣，全案依《刑法》詐欺、《毒品犯罪危害防制條例》、偽造文書、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移送檢方偵辦。

