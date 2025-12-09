詐團開「虛幣實體店」月騙3500萬 警攻堅時還有人提錢來

【記者曾佳俊／新北報導】以太陽盟幫派成員為首的詐團，日前在多個社群平台投放打工、投資廣告，誘騙民眾加入LINE群後，以「高回報」洗腦民眾投資虛擬貨幣，並於新北市板橋區開設一間實體店面供被害人預約購買，光今年8月近40名被害人被騙3500萬元。檢警調查時，還有人陸續上門要買泰達幣，見警方大陣仗攻堅當場目瞪口呆，還好幹員們苦口婆心勸說，才大夢初醒，檢警最後逮捕邹姓主嫌等6人，並查扣500萬現金，全案依法送辦，其中5人遭新北地院裁定收押禁見。

經了解，該詐欺集團先在FB、IG等社群平台投放「打工、投資」廣告，誘騙被害人上勾，再以加LINE以「老師」、「執行總監」、「助理」遊說投資商案，製造高獲利的假象，使被害人至「BiogenTW」、「數字地球」等假投資網站及APP註冊成為會員。

詐團還大張旗鼓開立所謂「預約制」的虛擬貨幣實體店面，再洗腦被害人去店面購買泰達幣（USDT）轉給詐騙集團指定錢包進行投資。

但該實體店面隱藏於民宅，仔細一看連店面連招牌也沒有，簽的買賣虛擬貨幣合約書也是個幌子。等到被害人要出金，詐團隨即用「繳納保證金」或「系統錯誤需要驗證」等理由推託，重複誆騙被害人投入更多金錢，甚至叫被害人去辦小額信貸，車輛跟房屋都去抵押，直到被榨乾籌不出錢，就封鎖斷絕聯繫，光今年8月間就有近40名被害人被詐騙了3500萬元，血本無歸。

經蒐證完備後，警方報請新北地檢署暑股檢察官指揮，檢察官隨即責由科偵隊、刑事警察局第七大隊第一隊、板橋分局、臺北市文山一分局共組專案小組，查獲利用商辦大樓經營水房的周姓幹部，還有準備「落跑」的太陽聯盟黑幫分子邹姓幹部、涉及轉帳洗錢的王姓女子等共犯，並扣押邹嫌名下價值約2300萬多元的房產，另外在搜索鄧姓共犯家中還有搜到防身用的模擬槍1把、空包彈50發等物品。其中6人因涉嫌重大，已遭新北地院裁定收押禁見。

詐團假借投資虛擬貨幣多種高獲利方案，誘騙民眾購買虛擬貨幣，再將騙來的現金用人頭帳戶洗至國外。翻攝畫面

新北市詐欺防制辦公室表示，網路社群假投資廣告已成警方打詐的重點反制對象，近期詐團有魚目混珠將假投資廣告包裝成公益或親子活動、毛孩寵物等主題性廣告的趨勢，誘使民眾加入LINE群組，再引導至假投資詐騙。

警方呼籲，民眾進行投資務必要找可信賴的管道，不要輕信「代為操盤」「保證獲利」的投資行為，正規的投資管道絕對不會要求民眾臨櫃提款時還要騙銀行員。另外，行政院金管會已經在114年6月7日宣布虛擬貨幣禁止現金交易，只要是標榜實體幣店、個人面交幣商通通都是騙！有疑問請立即撥打165專線打聽求證。

詐團大膽於板橋大勇街巷弄內民宅設立實體店面，供被害人預約前來買幣投資。翻攝畫面

