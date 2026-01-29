詐團雙重陷阱！婦誤信黃金投資被騙280萬 男應徵收送貨員淪取款車手

姚男網路應徵「收送貨人員」工作，依照指示前往取款，驚覺自己淪為詐騙集團車手。（圖：清水分局提供）

網路假投資及假求職手法層出不窮，臺中市清水區一名婦人誤信「黃金投資」話術，遭詐騙集團誘騙投入高達280萬元；警方追查時，查獲前來取款的男子，發現車手男是透過網路應徵「收送貨人員」工作，自認僅負責代收款項，卻在不知情下淪為詐騙車手，顯示詐團以「投資誘財、求職誘人」的雙重陷阱，持續擴大受害層面。

臺中市清水區一名52歲陳姓婦人，日前透過網路結識網友，對方介紹所謂「黃金投資」，並邀請加入詐騙集團所設立的LINE群組，以「保證獲利、穩賺不賠」等話術誘騙投資。陳婦未加查證，依指示點選不明投資平臺連結申請帳號，並依對方要求以面交及匯款方式陸續投入資金，金額高達280萬元，直到家人察覺異狀後，才驚覺遭詐並向警方報案。

廣告 廣告

臺中市清水警分局清水派出所員警楊宗翰、劉宇睿受理後發現，詐騙集團仍持續與陳婦聯繫，警方隨即要陳婦佯裝配合，與詐團約定27日在清水區中清路八段路邊進行面交，當場查獲前來取款的47歲姚姓男子，成功攔阻。

經警方了解，姚男因年關將近急於求職，日前於網路應徵「收送貨人員」工作，自以為只是單純代收、代送貨款，未料依照指示前往取款時，竟涉及詐騙行為，遭警方當場查獲後，才驚覺自己已淪為詐騙集團所利用的車手。警詢後，依法將姚男移送臺中地檢署偵辦。

清水警分局分局長鄭鴻文表示，近期詐騙案件仍以「假投資」類型居高不下，呼籲民眾切勿輕信網路上標榜「保證獲利」的投資訊息，請勿點選不明連結。如接獲可疑電話或訊息，應立即中斷聯繫並查證。此外，寒假及春節期間求職、打工人潮增加，詐騙集團常以「高薪兼職」、「輕鬆打工」、「收送貨、代收款項」等名義招募人員，誘使求職者在不知情下成為詐騙共犯。一旦涉案，不僅須負刑事責任，也可能面臨高額民事賠償，切勿因一時求職心切而誤觸法網。

警方提醒，民眾如遇疑似詐騙情形，可上網查詢「165打詐儀錶板」，或撥打反詐騙專線165、報案電話110，也可向鄰近警察機關求證，共同防堵詐騙，守護自身財產安全。（張文祿報導）