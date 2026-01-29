詐團靠社群裸露廣告誘點擊 北市翁中招慘噴近千萬

台北市警局今日公布去年12月打詐成效，受理總財損近8.6億元有下降趨勢呈，其中仍以「假投資」財損最高，詐團常利用社群或交友軟體行騙，一名老翁點擊社群裸露廣告損失近千萬元。

北市一名老翁遭色情詐騙損失近千萬元。（圖／翻攝畫面）

北市刑大指出，「打詐儀錶板」統計北市去年12月受理詐欺案1524件，財損共新臺幣8億5905多萬元，整體趨勢呈收斂，其中仍以「假投資」詐騙手法造成財損最高。

詐團常潛伏於社群網站、交友軟體或通訊平臺，投放大量廣告，誘騙民眾加入所謂「投資群組」，再以長期關懷、噓寒問暖建立信任，並透過偽造獲利截圖、成員配合演出等方式，營造「穩賺不賠」假象，誘使民眾持續投入資金。

警方另發現近期詐團在社群網站投放裸露、挑逗等色情廣告作為導流，鎖定民眾好奇心與私密心理，將典型「假交友」手法包裝升級，由過去常見的「購買遊戲點數換見面」，轉為架設仿真交友會員網站，主打「智慧媒合、快速配對」等話術，誘導民眾「加入會員、儲值升等」，並聲稱「可退回」以降低戒心。

相關案件去年12月共受理35件、財損達2415萬8698元，被害人年齡分布40至49歲共11件（31.4%）較多，其次為30至39歲共8件（22.9%），主要受害族群集中於30至49歲青壯年及中年族群；其中單一財損最高為一名8旬老翁點擊色情詐騙廣告進而損失952萬1500元，詐團透過「會員制平台」話術，短時間內即造成重大財損。

警方調查，老翁被裸露圖片吸引點擊，後續多轉由通訊軟體一對一接觸，再引導進入所謂交友平台，要求他「登記會員並儲值」，並以「儲值可提高會員等級以利配對」、「儲值後可退回」、「完成帳號開通即可安排見面／約會服務」等話術催促匯款，初期以小額「加計收益後返還」製造可信假象誘使持續加碼，待被害人要求退款或發現無法取回款項時才驚覺受騙血本無歸。

市警局表示，打詐為警方重點工作將持續強化宣導、防制、打擊三項作為，另將更新識詐宣導重點，深化機關與業者協作阻斷金流，全面壓制詐團犯罪空間，讓詐欺集團「騙不了、領不到、跑不掉」。

