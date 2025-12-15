詐團面交遇警察！逃逸車輛狂飆釀車禍 87歲阿嬤遭波及

一起詐騙案調查行動演變成嚴重車禍，造成7人受傷送醫。事件起因於一名許姓女子遭詐騙集團以假投資平台騙走150萬元。警方接獲報案後迅速成立專案小組，在花蓮鳳林火車站逮捕44歲張姓女車手。然而，兩名年輕的林姓詐騙集團監控手見狀開車逃逸，在花蓮中正路二段與大同街路口高速撞上另一輛轎車，造成嚴重車禍，並波及一名87歲路人。

這起事件源於今年9月，許姓女子加入一個自稱擁有內線消息的股票名師投資群組。詐騙集團以假投資平台網站為幌子，要求被害人以現金交易才能在網站上操作。許姓女子信以為真，前後共交出150萬元。直到後來與證券朋友聊天時，她才驚覺上當受騙，立即向警方報案。

警方接獲報案後立即組成專案小組，安排被害人假裝要再投資，約詐團進行第三次面交。11日下午2點左右，在花蓮鳳林火車站機車棚，專案小組埋伏等候。當44歲張姓女車手現身準備面交時，埋伏的員警立即衝上前將其壓制，當場人贓俱獲。

兩名分別為23歲和22歲的林姓監控手見同夥被捕，心虛開車逃離現場，沿鳳林鎮大同路一路狂飆。在花蓮中正路二段與大同街路口時，他們駕駛的白色轎車高速穿越十字路口，直接撞上橫向車道的休旅車，造成車殼瞬間噴飛，兩車開始冒起白煙。現場一片混亂，車殼碎片散滿地，兩車車頭嚴重扭曲變形。

這起嚴重車禍波及路旁一名87歲的曾姓阿嬤，加上被撞轎車內的4人以及肇事車內的2人，總共7人送醫。所幸傷患都沒有生命危險。

鳳林分局光復分駐所長潘冠宇表示，警方從監控車手車輛內起獲點鈔機、手機及開山刀等證物。本案張姓女車手及兩名林姓犯嫌將依詐欺罪嫌移請花蓮地檢署偵辦。警方在報案後4天就成功逮捕嫌犯，車手與監控手全都狼狽落網。

