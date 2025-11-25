詐團頭陳志小弟豪宅曝光？菲大亨有奧運規格泳池

豪宅裡設有豪華臥室、卡拉OK廳、甚至有奧運規格的泳池。（示意圖／Pexels）





菲律賓去年調查華裔假市長郭華萍涉及的人口販運案，查抄詐騙與線上博弈大亨黃志揚，他疑似是陳志的小弟。而他的豪宅內部景象首度曝光，裡面設有豪華臥室、卡拉OK廳、甚至有奧運規格的泳池，奢豪的設備與詐騙園區受害者的擁擠簡陋住處，成為諷刺的鮮明對比。

經典中式神桌，挑高天花板水晶燈，大型實木桌椅搭配山水墨畫，整體氛圍展露奢華。《CNN》記者蒙哥馬利：「相當豪華寬敞，沒錯，因為這是大老闆的住處。」

多棟房屋佇立，構成超大型社區，走進建築內部，巨大臥室、兒童房、神明廳一應俱全，還有堪稱奧運規格的游泳池。《CNN》記者蒙哥馬利：「這裡有英文書，你認為他是在學英語嗎？也許他就在嘗試學習英語。」

廣告 廣告

這個超豪華住宅是菲律賓政府所稱的「黑幫王」黃志揚所擁有，裡頭應有盡有，吃喝玩樂一條龍解決。《CNN》記者蒙哥馬利：「這是老大的臥室，也是整棟房子裡唯一一個裝有這種巨鎖的房間，共有8個鎖栓，並且是雙層大門。」

黃志揚涉嫌在菲律賓經營線上博弈與詐騙，擁有包括中國、柬埔寨、塞浦路斯等5國護照，疑似是太子集團首腦陳志的手下，更被指控協助涉嫌人口販運的前華裔假市長郭華萍逃逸。

菲參議員加查利安：「我們可能簽發正式逮捕令，並通知國際刑警組織。」

與他的「皇宮式」臥室相比，手下的成員只能擠木質上下舖，一個人獨享按摩椅，另一邊的大型辦公室擺滿數十台電腦，形成詐騙基地。豪宅內的卡拉OK廳，還藏著讓他逃逸的地下通道，成千上萬的人血汗工作的背後，諷刺地換來黃志揚獨自奢華享受。但隨著這個詐騙基地遭到查抄，黃志揚被發布國際通緝令，現在也只能藏匿生活。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

遭美國通緝台男 搭遊輪赴菲律賓被捕

震撼彈！蘋果公司宣布將裁數十人 1部門影響最嚴重

知名家具商聲請破產 計畫關閉33家門市

