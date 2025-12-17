詐團頻傳美女圖 台東蘭嶼男子掉愛情陷阱遭騙23萬

（中央社記者盧太城台東縣17日電）在台東工作的蘭嶼鄉陳姓男子，頻頻收到詐團成員傳送的女子照片，落入「網路感情詐騙」陷阱，遭騙23萬元，要再次提領53萬餘元匯款時，行員和駐守銀行的保7員警識破阻止。

內政部警政署保安警察第7總隊第1大隊副大隊長張睿育今天告訴媒體，11日下午2時許，60歲陳男掉入詐騙集團「感情詐騙」的陷阱，匆忙趕赴台灣銀行台東分行欲提領新台幣53萬2000元，並表示款項是要帶回蘭嶼作為家用。陳男神情緊張、言行異常，引起派駐該分行之保7總隊員警關懷注意。

張睿育表示，經保7員警及銀行政風人員及行員聯合耐心詢問並徵得陳男同意後，查看其手機LINE對話內容。發現陳男日前透過臉書認識一名暱稱「穎穎」的女子，雙方加LINE聯繫後，對方每日噓寒問暖、培養感情，甚至互以「老公」、「老婆」相稱，並且頻頻傳照片，成功取得陳男信任。

張睿育表示，不久後，詐騙集團再假冒「金管局王專員」，以需開通外幣帳戶功能為由，教唆陳男於11月底前往7-11以店到店方式寄送個人金融卡給對方。12月11 日當日，詐騙集團再度指示陳男前往銀行提領53萬2000元現金，陳男信以為真，遂依指示前來提款。

他表示，保7員警識破這是典型「假交友、真詐財」詐騙手法，經進一步查證，發現陳男帳戶已遭人在香港提領款項，損失金額約新台幣23萬元。經員警鍥而不捨、耐心勸說與說明詐騙手法後，陳男始驚覺受騙，並當場同意取消提款，成功保住後續要匯給詐團的53萬2000元，避免損失進一步擴大。

警方呼籲，網路交友務必提高警覺，凡涉及金錢往來、帳戶操作或要求交付金融卡者，極可能為詐騙行為，應立即撥打165反詐騙專線或向警方查證，以保障自身財產安全。（編輯：李淑華）1141217