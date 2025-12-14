詐團騙母百萬元！台中親友團設局誘車手 孝女遭二度輾壓重傷「求刑出爐」

台中孝女阻擋詐騙集團車手，人趴上引擎蓋被拖行。讀者提供



詐騙猖獗，一組詐騙集團人手以投資虛擬貨幣為誘因，誘騙台中一名邱姓婦人數百萬元。親友發現後相當氣憤，組團設局要教訓詐團，未料車手到場後驚覺不對欲開車離開，邱婦女兒為了阻止，冒險趴在車手的引擎蓋上，隨後慘遭拖行長達1公里、被惡意輾壓身受重傷，而車手被逮捕後，檢察官依殺人未遂罪起訴。

據悉，台中一名60多歲邱姓婦人，先前誤信詐騙集團投資虛擬貨幣，分三次面交付超過400萬元、損失百萬元，邱女懊惱受騙，親友們也氣憤，設局想替她討公道，眾人商量後，今年9月12日6時許再以40萬元當誘餌，將車手釣出來交給警方。

事發當下，吳姓車手開車現身約定的麥當勞附近，警覺發現數人陪同邱女，隨即開車逃逸，邱女親友團見狀也急，其女兒為阻止吳男離開，奮不顧身趴在吳男的車輛引擎蓋上，隨後被加速度拖行長達1公里。

就在吳男拖行邱婦女兒過程中，吳男多次加速試圖甩脫她，後來邱婦女兒落地，吳男竟二次惡意輾壓她的身體，以致她傷重失去意識。

警方趕到場逮捕吳男，在他的車上搜出「喪屍菸彈」依托咪酯7顆，以及0.25公克的安非他命，而吳男有毒品前科。

吳男向檢警辯稱，說自己以為被警察圍捕，又看到邱婦女兒趴引擎蓋，心裡恐懼才開車逃跑。

檢察官則認為，吳男為了逃跑，不顧邱婦女兒的安全，甚至想藉由反覆急煞、猛甩車頭甩落她，後來甚至惡意輾壓，有殺人不確定故意甚明，決定以殺人未遂罪起訴。

另外，吳男孩涉及詐欺罪，造成被害人損失高達130萬，未能與被害人和解，件請求處2年6月以上重刑。

危險犯法行為，勿模仿!

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

