詐團騙9億！知名餐飲集團女負責人涉助洗錢 檢警32路搜索拘提20人

記者楊佩琪／台北報導

蔡姓女子為知名餐飲集團登記負責人，卻涉嫌協助詐團洗錢。（圖/翻攝畫面）

檢警獲報，有詐騙集團利用假檢警、假投資等方式行騙，共18人受害，金額高達9億餘元。為隱匿金流，主嫌蔡姓女子登記為9家公司負責人，包括知名餐飲集團，以偽造發票等方式協助洗錢。台北地檢署12日指揮刑事局、台中市刑事警察大隊及北、中、南分局兵分32路發動搜索，拘提蔡女等20人到案，全案朝洗錢、加重詐欺、組織犯罪條例等罪偵辦。

檢警日前追查一起詐騙集團假檢警、假投資案，查出自4月起至8月間，共有18名受害者遭到詐騙，有的被騙黃金，有的被騙現金，詐得金額高達9億餘元。

而檢警追查金流發現，登記知名餐飲集團負責人的蔡姓女子，名下掌控9家公司，涉嫌替詐騙集團以偽開發票等方式進行洗錢，其中1億餘元流入蔡女的9間公司。

台北地檢署12日指揮刑事局電信偵查大隊、台北市中正一分局、中山分局、台中市警局刑事警察大隊、台南市警局永康分局、保安警察第三總隊等單位，兵分32路發動搜索，拘提蔡女等共20人到案，訊後移送北檢複訊。

