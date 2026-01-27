詐團高雄取款疑遭黑吃黑搶奪 警逮3嫌送辦

（中央社記者洪學廣高雄27日電）吳姓男子昨天在高雄凹子底公園拿取詐欺贓款數十萬元，與黃姓、李姓同夥會合時疑遭黑吃黑搶錢，但2人僅取走吳男手機逃跑。警方今天在仁武逮捕2嫌，並將3人依詐欺等罪送辦。

高雄市政府警察局鼓山分局指出，陳姓被害人遭詐騙集團以假投資話術詐欺，昨天下午被害人前往高雄凹子底公園將新台幣數十萬元交給55歲吳姓詐團成員後，吳男隨即與24歲黃姓、25歲李姓同夥會合，但因故產生糾紛，吳男疑遭黑吃黑被2人搶錢，最後2人僅取走手機逃跑。

吳男報警後，警方到場先逮捕詐欺案嫌疑人吳男，並鎖定其餘特定對象。經徹夜追緝埋伏，今天於仁武區某民宅將黃姓、李姓犯嫌拘提到案，針對詐騙集團所涉相關案件正積極釐清中。全案依詐欺、妨害自由、組織犯罪條例等罪嫌，將吳男等3嫌移送高雄地方檢察署偵辦。（編輯：李淑華）1150127