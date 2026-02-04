詐團黑吃黑？北市婦人攜700餘萬現金面交車手 半途遭飛車搶匪全數劫走

大同分局正在追查飛車搶匪下落。(記者王冠仁攝)

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一名婦人落入虛擬貨幣假投資的詐騙圈套，婦人依對方所說，昨天帶著705萬元現金與假扮成理財專員的張姓車手在台北市一處巷弄面交，當張正準備要數錢時，忽然出現一名飛車搶匪，將裝錢的袋子搶走。警方目前正在全力追查這名搶匪的下落，以釐清是否是詐騙車手黑吃黑。

據了解，這名婦人透過手機通訊軟體加入一個投資群組，詐騙集團成員假扮的理財老師聲稱有投資虛擬貨幣穩賺不賠的管道，但是要婦人不可以留下金流紀錄，謊稱會派理財專員去跟她收取款項來「儲值」方可投資。

婦人依對方所說，昨天拿著裝有705萬元現金的袋子前往台北市南京西路、重慶北路口附近的巷弄要面交，張姓車手正準備要數錢時，沒想到居然被飛車搶匪全數劫走。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

