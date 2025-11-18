詐團黑吃黑！用廢棄蘭花工寮囚禁「豬仔」 得手2400萬「匯款智利」製造斷點

檢警破獲北港處廢棄工寮內詐團據點，並且成功救出3名豬仔。讀者提供



詐騙集團囂張，不僅利用詐術騙錢，還囚禁被害人當「豬仔」，甚至詐團內部黑吃黑，首腦也不放過詐團成員痛毆囚禁。雲林地檢署與雲林縣警方聯合偵辦詐團等案件，發現北港鎮一處蘭花廢棄工寮內，疑似成為詐騙集團犯罪據點，前往攻堅，救出3名「豬仔」及逮捕3名犯嫌。持續追查，警方將49歲郭姓首腦、葉姓金主及共犯計12人到案。

北港分局先前接獲線報，一處蘭花的廢棄工寮內疑似有詐騙集團活動，警方調查，發現以49歲郭男為首的詐騙集團，懷疑集團成員34歲劉男、54歲林男等人「黑吃黑」侵占部分集團詐欺款項，再夥同44歲陳男開車將2名「豬仔」從桃園押往北港拘禁，期間以束帶將2人綑綁，並徒手或持棍棒進行毆打，但發現林男重傷、怕出人命，才陸續將2人釋放。

據了解，郭男為首之詐團以5至15萬元薪資吸引莊男、廖男及洪男等人加入，事實上就是把3人當成「豬仔」，命令莊男擔任某公司人頭負責人，並提供該人頭公司申辦多個金融帳戶，廖男、洪男則提供個人資料供詐團使用，事後主謀郭男便把莊、廖、洪3人押至北港監禁淪為「豬仔」，進行「控車」。

今年6月初起，詐團用「假投資」話術，對3名被害人施用詐術，待3人受騙後陸續匯款至人頭公司帳戶內，再以多個帳戶層層轉匯，將2400萬元詐騙金額兌換成美金後，再匯款至智利某銀行等處，掩飾犯罪金流。

雲林檢警在北港一處廢棄蘭花溫室，查獲3名犯嫌，並救出3名「豬仔」。讀者提供

警方破獲北港工寮後，事後又陸續於嘉義、桃園與彰化等地查獲「藏鏡人」郭姓首腦、葉姓金主及共犯，共12人到案。同時也在現場查扣毒品海洛因18.44公克、大麻2.7公克、安非他命57.6公克、依托咪酯83.32公克，也搜到用來凌虐「豬仔」的鎮暴槍、子彈、刀械、監視設備、束帶、辣椒水等工具。

全案偵查終結，雲林地檢署今天將郭男等7名被告，以組織犯罪防制條例、詐欺罪、洗錢防制法、刑妨害自由等罪嫌起訴。

