詐團黑吃黑 車手取款被同夥搶 3人送辦

吳姓男子二十六日在高雄凹子底公園拿取詐欺贓款，與黃姓、李姓同夥會合時疑遭黑吃黑，但最後兩人僅取走手機逃跑。警方二十七日將黃姓、李姓犯嫌拘提到案。（鼓山警分局提供，中央社）

本報綜合報導

吳姓男子二十六日在高雄凹子底公園拿取詐欺贓款數十萬元，與黃姓、李姓同夥會合時疑遭黑吃黑搶錢，但兩人僅取走吳男手機逃跑。警方二十七日在仁武區逮捕兩嫌，並將三人依詐欺等罪送辦。

鼓山警分局指出，陳姓被害人遭詐騙集團以假投資話術詐欺，二十六日下午前往凹子底公園將數十萬元交給五十五歲吳姓詐團成員後，吳男隨即與二十四歲黃姓、二十五歲李姓同夥會合；但因故產生糾紛，吳男疑遭黑吃黑被兩人搶錢，最後兩人僅取走手機逃跑。

吳男報警後，警方到場先逮捕詐欺案嫌疑人吳男，並鎖定其餘特定對象。經徹夜追緝埋伏，二十七日於仁武某民宅將黃姓、李姓犯嫌拘提到案，針對詐騙集團所涉相關案件正積極釐清中。全案依詐欺、妨害自由、《組織犯罪條例》等罪嫌，將吳男等三嫌移送高雄地檢署偵辦。