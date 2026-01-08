詐團黑吃黑！車手慘遭私刑送柬埔寨前被捕 復仇咬出大魔頭滅團

首次上稿 00:35更新時間 05:49

〔記者李立法／屏東報導〕男子曾家威主導的詐騙集團接連發生旗下車手「黑吃黑」，以及被警方「擊落」，損失255萬元，曾男究責動私刑，車手陳男不堪凌虐，遇警上門如見救星，主動轉為證人供出實情，曾男所屬犯罪集團因此瓦解。屏東地院依違反組織犯罪條例、詐欺取財等罪重判主嫌曾男及共犯等5人13年不等徒刑，可上訴。

檢警調查，曾家威2023年間籌組詐騙集團，負責召募、指揮幹部。洪姓幹部擔任副手，協助管理及面試詐團成員，辜姓幹部負責招募車手，周姓幹部負責監控取款車手，另一名曾姓幹部則負責控盤，陳男擔任第一線車手，接到「電信機房」通知成功詐騙的對象後，由曾家威分派任務給各幹部執行，確保取款順利。

2023年12月間，由陳男介紹進入詐團擔任車手的黃姓男子，向被害人收取170萬元贓款，卻未上繳，「黑吃黑」捲款逃逸。接著，陳男的趙姓女友與同集團車手許姓男子向被害人取得贓款85萬元，遭警方「擊落」逮捕，85萬元被查扣。

詐團總指揮曾家威大動肝火，要求陳姓車手要為這兩起詐騙任務失敗損失的255萬元負起全責，陳男無力支付，遭曾家威等人聯手拘禁，以電擊棒電擊、熱熔膠條鞭打及打火機燒烤大腿，凌虐得遍體鱗傷。曾男還威脅，若還不出錢，要把陳男送到柬埔寨償債。陳男為求脫身，同意去柬埔寨，投宿旅館時，剛好遇上警方臨檢，陳男因案通緝在身被查獲，索性轉為證人，供出曾男主導的詐團運作情形。

警方循線於2024年間瓦解曾家威所屬詐騙集團，將曾男一干人等送辦。屏東地院審理後，依指揮犯罪組織罪、共同詐欺取財罪及共同攜帶兇器剝奪他人行動自由罪等，併處曾家威有期徒刑13年、併處洪男12年徒刑、曾男4年6個月、辜男2年4個月、周男2年2個月。

