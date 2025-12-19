詐團「猜猜我是誰」騙術！婦「他會回不來」堅信軍官身分 險匯３０萬
一名76歲林姓婦人差點被詐騙集團騙走30萬元，所幸警方及銀行行員即時介入而避免損失。這名婦人從網路上認識一名自稱敘利亞軍官的男子，對方先以「猜猜我是誰」的話術假冒鄰居博取信任，接著編造在敘利亞執行任務期間發生意外，被轉送到泰國並遭拘留，急需30萬元作為返台費用的謊言。林婦擔心對方安危，前往銀行準備提領現金時，因神情異常被行員察覺可能遭詐騙而報警，最終在警方協助下保住積蓄。
事件發生在林姓婦人前往銀行準備提領大筆現金時，當她站在銀行櫃檯，行員注意到她的異常舉動，懷疑她可能遭到詐騙，立即通報警方。警方趕到後詢問林婦提款原因，她表示要幫「好朋友」匯款。當警方進一步詢問這位朋友是誰時，林婦回答對方是「台中人」、「旁邊鄰居」，但隨後又提到對方與「聯合國組織」有關。
林婦的說法前後矛盾，一下稱對方是鄰居，一下又說是聯合國組織，讓警方更加確信這是詐騙案件。警方向林婦表明對方可能是詐騙集團，但她仍不願相信，還拿出對話紀錄給警方看。林婦甚至擔憂地說：「你們這樣害他沒辦法回來」，顯示她已深陷詐騙圈套，完全相信對方的謊言。
據了解，林婦是從網路上認識這名自稱敘利亞軍官的男子。對方先用「猜猜我是誰」的話術假冒她的鄰居，成功取得信任後，便開始編造謊言，聲稱自己在敘利亞執行任務期間發生意外，被轉送到泰國並遭拘留，急需30萬元作為返台費用。林婦擔心對方安危，才打算去銀行提領現金。
士林分局民權所副所長余長益表示，分局同仁耐心向林婦說明詐騙集團慣用的手法，並陪同她致電該假冒軍官介紹的官員查證。當對方聽到警方在場時，立即表示取消取款，心虛地掛斷電話，進一步證實這確實是詐騙行為。
幸好銀行行員警覺性高，加上警方及時介入，才讓林婦成功保住積蓄，避免了財務損失。這起案件再次提醒大家要提高警覺，避免落入詐騙集團的陷阱。
更多 TVBS 報導
發財夢碎！台中婦才當車手就被抓 入獄還要賠803萬
卓揆稱總預算卡TPASS、疫苗 藍委轟造謠：改好送來即可審
詐團新手法「免費送棒球手套」 父花60元被騙給兒子看
馬籍詐騙車手嚇到腿軟！提款機領12萬被逮「錢灑滿地」跌坐在地
其他人也在看
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 1 天前 ・ 191
台灣「霸王餐網美」美國翻車 開庭狂插話…法官怒斥：閉嘴
一名自稱來自台灣的女子Pei Chung，近月因多次在美國紐約高檔餐廳吃霸王餐，遭警方逮捕關押入獄。布魯克林刑事法院於當地時間週三（17日）開庭審理此案，Pei Chung身穿橄欖色囚服、雙手上銬出庭，庭審過程中頻頻插話、回嘴反駁，最終遭法官當庭嚴厲斥責：「我講話時妳閉嘴，聽懂了嗎！」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 20
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 136
停砍公教年金重返70%遙遙無期？反年改大將轟政府耍賴：是懲罰在野還是人民？
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，爭端不斷，然而，雖立法院會12日三讀通過攸關「停砍公教年金」的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰似一觸即發。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（18）日上午在臉書質疑，「不合作運動」在台灣變成執政者耍賴的工具......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 148
黃明志驗尿結果呈陰性！ 案情結果恐大反轉
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前偵辦進度未顯示他跟案情有直接關聯，但已經造成他工作全面停擺，由於案件仍在偵辦中，口頭保釋期延長到2026年1月11日，先前他因尿檢被驗出有四種毒品呈陽性反應，身上也被搜出藍色小藥丸，被指控持有毒品及吸毒兩項罪名，18日開庭，沒想到案情卻產生不一樣的發展。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 55
冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北市報導持續追蹤這一起林口殺人命案！59歲的葉姓嫌犯，有傷害、妨害自由、家暴等多項前科，這一次砍人後，還冷靜的到新莊的工地上班，警方以車追人，到工地找人，沒想到嫌犯面對盤查，還狡猾謊稱自己姓吳，更誇張的是，警方一搜，嫌犯的機車車廂裡，竟然放著3把鋸刀、2把西瓜刀。多名便衣刑警跟工地人員，將一名身穿灰衣、戴著腰包的男子團團圍住，小心仔細的翻找他的腰包，就是要確定，裡還是不是還藏有刀械。搜過之後，員警隨即將男子上銬帶上車，因為他就是犯下林口菜園砍人命案的嫌犯。工地人員：「（嫌犯）是裡面的工人啦，那個算臨時工，3.4個警察，他們就講說他們來找人，後來就是有找這個人。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」這名59歲的葉姓嫌犯，過去涉犯其他案件時，向警方供稱，自己的職業是「種菜」，現在在林口租屋，曾有過竊盜、妨害自由、傷害、家暴等前科，平時個性衝動，這回砍人後還冷靜跑到新莊工地上班，讓同事們也心驚驚。工地人員（變音處理）：「有啊有（嚇到），沒想到（會殺人），他不是每天來，他臨時的就不會每天來。」附近民眾（變音處理）：「不知道昨天來還是今天來，才做兩天而已，他是來打石的。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）面對員警盤查，葉姓嫌犯還敢胡說八道，狡辯謊稱自己姓吳，員警找錯人，但更誇張的是，警方還在他的機車車廂裡，搜出3把鋸刀、2把西瓜刀。律師包盛顥：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」雖然嫌犯說，自己平時都會帶刀在身上，但僅僅因為衝動，就害了一條人命，冷血行徑實在讓人不寒而慄。原文出處：林口命案！嫌砍人冷血到工地上班 車廂搜出5把刀 更多民視新聞報導男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮民視影音 ・ 22 小時前 ・ 7
高虹安申請復職仍在走公文！藍委對比「一審當日火速解職」：內政部真的雙標
新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，直接撤銷其貪污罪有罪判決，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，引起各界熱議；針對高虹安申請復職的辦理進度，內政部長劉世芳今（17）日證實已於16日收到申請、正在簽辦當中。國民黨立委王鴻薇嘲諷，對比當年將高虹安解職的效率實在是天差地別。被控擔任立委期間浮報助理酬金及加班費，犯罪所得逾......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35
「生理食鹽水治癌」害死病患 名醫李光輝遭判刑1.5年
高等法院17日針對精神科名醫李光輝詐騙案做出二審判決，改判有期徒刑1年6月定讞，並追繳沒收150萬元。62歲的李光輝將因此入獄執行。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 7
吃醋暴走？見心儀女身旁有「他」 健身教練揮拳送辦
台北市 / 綜合報導 昨(18)日凌晨，台北市信義區上演全武行！一名羅姓健身教練對蘇姓女學員有好感，喝醉後看見女生跟另一名男子同行而產生醋意，邀約遭拒絕後，竟然朝著同行男伴揮拳攻擊，蘇姓女學員也在勸架過程中被推倒在地，當時被攻擊的同行友人受訪表示，自己完全不認識對方，街頭暴力相當可怕。身穿白衣身形壯碩的男子，疑似喝醉酒，情緒相當激動，眼看場面失控，警方上前想要壓制，男子友人也想幫忙卻徒勞無功。羅姓教練VS.警方說：「不要過來啦，好啦好啦，你們兩個，我都沒在怕的啦。」街頭全武行就發生在台北市信義區，18日凌晨3點多，這名白衣男子是一名健身教練，會這麼失控，就是因為他在吃醋。同行王姓友人說：「(羅姓教練)一衝過來，就是他先罵我三字經，然後他直接揮我一拳。」蘇姓女子，跟朋友到台北市信義區喝酒，巧遇羅姓健身教練，教練喜歡她已久，看到她跟男性友人同行，心生醋意想帶走她卻被拒絕，居然對他揮拳攻擊，女學員想勸架，也被推倒在地，警方到場將他壓制在地。對著鏡頭認真教學，羅姓教練身材壯碩，衝突當下朋友想攔也攔不住，10幾名警察想壓制，也費了九牛二虎之力，而事發又在人來人往的信義區，所幸沒有波及無辜，不過遭毆打的王姓男子回想當下狀況，還是心有餘悸。同行王姓友人說：「我覺得非常可怕，我們後面有去警察局備案，他那時候就被反手銬在牆壁上。」北市警信義分局三張犁派出所所長陳右霖說：「見羅姓男子酒後情緒激動，且有暴力行為，遂依法將羅男管束並帶返勤務處所。」健身教練疑似喝酒情緒失控，大鬧信義區蘇姓女學員跟友人已經提告，警方後續也將依傷害妨害自由等罪，移請北檢偵辦。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 3
3副所長涉鮑魚大亨潛逃案 北檢意外上演全武行
社會中心／莊立誠 陳奎宏 台北報導持續來關心，連一鮑魚前老闆鍾文智棄保潛逃案，懷疑有派出所警官涉偽造簽名，幫鍾文智定期報到。檢警約談福德派出所3名時任副所長，其中李俊良遭到聲押，梁思強、古志銘，分別依30萬元交保，並限制住居。古志銘準備離開北檢時，他的小兒子竟然動手拍落媒體的攝影器材，上演火爆場面。信義分局福德派出所副所長古志銘，身穿黑色外套，戴著口罩，快步準備離開北檢。穿著白色背心的男子，緊跟在側，沒想到下一秒只見這名男子，先是伸出右手，拍落媒體的攝影器材，接著上前跟記者發生肢體衝突。一旁員警趕緊上前，把人架開。而事後，他的身分也被起底，原來他就是副所長古志銘的小兒子，攝影記者不滿對方離譜行徑，事後提告妨害自由跟毀損，疑似經常惹事，古志銘似乎也拿兒子的脾氣沒辦法，外傳古志銘背景不容小覷，姊夫甚至還是台北市三線一星高階警官。北市信義區多名員警，涉嫌協助"鮑魚大亨"鍾文智潛逃。（圖／民視新聞）民視記者莊立誠﹔「鍾文智每週必須有三次，來到位在信義區的派出所進行報到，不過卻有警員涉嫌偽造簽名，替他爭取逃亡時間。」"鮑魚大亨"鍾文智，炒作股票獲利驚人，判刑超過30年定讞，沒想到他竟然在防逃機制，還沒來得及啟動前，就消失地無影無蹤。調查局發現，2021年至2023年間，鍾文智明明人就在外地，卻出現簽到記錄，懷疑有員警偽造簽名，予以掩護。鍾文智甚至還在信義分局福德派出所附近，租用"私人會所"，提供三名副所長作為休息、打牌使用。其中，涉嫌貪汙罪的時任副所長古志銘，以30萬元交保，準備離開北檢時，他的小兒子，為了阻擋媒體拍攝，竟然和記者大打出手，現場一度混亂。信義警分局分局長李憲蒼表示，鍾文智棄保潛逃這個案件，後來我們有去調閱相關簽到的紀錄，發現這個筆跡有不一樣的部分，所以說我們就進入一個要調查。北市信義區多名員警，涉嫌協助"鮑魚大亨"鍾文智潛逃。（圖／民視新聞）身為人民保母，卻疑似收受賄賂，協助潛逃，檢警擴大調查，釐清案件始末。原文出處：鮑魚大亨潛逃案三副所長1聲押2交保 副座小兒子阻媒體上演全武行 更多民視新聞報導逾千萬不明金流！涉助鍾文智偽造簽名潛逃 派出所副所長遭聲押禁見高雄77歲老婦「誤踩油門」撞死補教師 10萬元交保23歲女遭酒駕撞死！好友見車禍畫面崩潰：那件衣服是我送她的民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
男稱「竹聯幫」赴服務處長按喇叭 江和樹報警提告｜#鏡新聞
台中一名李姓男子，今天(12/18)上午，騎車到市議員江和樹的服務處前，長按喇叭，他自稱是竹聯幫，指控江和樹指使小弟到店家鬧事，服務處人員立刻報警，但這名男子完全無視公權力，在警方面前仍持續咆哮，江和樹當下決定提告，沒想到警方卻讓這名男子騎車離開，讓他非常傻眼。鏡新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
涉協助富商鍾文智偽造簽名潛逃 李姓派出所副所長貪污罪聲押
富商鍾文智違反證交法，獲利新台幣4億餘元，判刑合計30年5月定讞後潛逃。北檢查出鍾文智在限制出境期間須向派出所報到，疑有員警協助鍾男偽造簽名，昨天搜索信義分局福德派出所、三張犁派出所等15處所，並約談包括三名派出所副所長、十多名員警等人說明，今天依貪污等罪將李姓派出所副所長聲押禁見，並諭令梁姓和古姓兩名副所長分別以30萬元交保、限制出境出海。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前 ・ 5
放乖乖也沒用! 蘆竹男凌晨騎"改裝車擾鄰"遭警查扣
地方中心／周秉瑜 桃園報導放乖乖但自己卻不乖！週二（16）凌晨一點多，桃園蘆竹有男子在道路上，來回試騎"未掛牌"的改裝拼接車，因為排氣管巨大噪音聲響，引發附近民眾檢舉，警方獲報後，也將車子依法沒入，並進行舉發。大半夜，一輛機車在筆直的大馬路上，來回試車，周邊還有一群人圍觀，警方見狀，立刻上前盤查。被點名要去派出所報到，機車騎士還在裝無辜。看看這輛車，根本就是"沒掛牌"的改裝拼接車，上頭還綁著一包綠色乖乖，實在令人傻眼，畢竟車主的行徑，一點也不乖！男子騎乘"未掛牌"的改裝車。（圖／民視新聞）事發就在桃園蘆竹龍林街，周二凌晨一點多，這名男子騎乘"未掛牌"的改裝車，因為排氣管，發出巨大噪音聲響，吵到附近民眾遭檢舉，警方獲報到場，依法舉發。蘆竹分局大竹派出所所長江宏翔：「警方當場依道路交通管理處罰條例，舉發改裝車違規行駛，依法沒入以及無照駕駛一件，及違規停車十一件等交通罰單」。改裝車上綁著一包綠色乖乖。（圖／民視新聞）放乖乖希望改車設備穩定運作，但搞了半天還是做白工，因為違規，機車警方被沒收。原文出處：改裝車放乖乖也沒用啦！蘆竹騎士凌晨炸街遭查扣 更多民視新聞報導日本400年魚漿老店進軍台灣 懶人蒲燒鰻料理3分鐘上桌傳產拚轉型！華新麗華推新品牌 鎖定高端製造、AI市場出國換匯免排隊！兆豐線上結匯、外幣ATM成新選擇民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
精神科名醫「生理食鹽水治癌」害死病患 遭判刑1年半!
精神科名醫李光輝，明知自己不具有腫瘤或免疫科醫師的專業，但長年以來不斷力推NK療法治療癌症、甚至以身試癌，先前有一名得了大腸癌的女病患求助於她，但實際上僅注射生理食鹽水，病患也在住院後2個月不治身亡。家屬提告後，一審將李光輝判刑2年，全案再上訴，高等法院二審改判刑1年6月定讞，李光輝將入獄執行，但他本人則說沒有收到相關訊息，都不是真的。 #李光輝 #精神科名醫 #癌症治療 #生理食鹽水 #醫療糾紛 #判刑東森新聞影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
「菜園種菜」爆奪命！ 男怒揮利器 78歲翁中4刀亡
新北市 / 綜合報導 今(18)日早上7點多新北林口傳出傷害案件！一名78歲的陳姓老翁在菜園種菜跟另一名葉姓男子起衝突，沒想到葉姓男子憤而拿利器攻擊，猛刺種菜老翁 4刀 ，送醫不治。根據了解，葉姓男子疑似不滿老翁移動栽種位置影響農作物生長，這才憤而行兇，警方目前已經逮到犯嫌，全案依殺人罪嫌送辦。警車閃燈鳴笛十萬火急轉彎進小巷子裡，一路前往菜園，會這麼急因為這裡傳出持利器傷人事件，警方VS.報案人說：「你是說他是在哪裡種菜的，他在那一邊，那個房子旁邊。」民眾目睹衝突事件嚇得趕緊報警，事發就在新北市林口區今日一早7點多，只見菜園旁邊血跡斑斑，周圍還拉起封鎖線，報案人家屬說：「兩個種菜阿北吵架聲，一個人有受傷，還去勸架。記者李采臻說：「衝突就發生在這處菜園，疑似因為種菜的問題起了糾紛，嫌犯當時就拿出利器來揮砍，被害人受傷倒地，嫌犯直接騎車離開。」附近種菜的居民表示，陳姓被害人想更換農作物的栽種位置，疑似因此影響葉姓嫌犯農作物的生長，因此爆發衝突，葉姓嫌犯一氣之下拿出利器劃傷陳姓男子，送醫搶救不治，附近居民說：「有的人(地)不種給他種，可能是這樣，殺人的人是誰我們也不曉得，怎麼知道說會變這樣，我看他衣服好像很多洞。」新北警林口分局偵查隊副隊長楊世彬說：「於案發內4小時將葉姓犯嫌逮捕到案，釐清案情後，將依照殺人罪移送新北地檢偵辦。」受傷的陳姓男子機車還停留在原地，幾十年來在這裡務農，沒想到跟人起衝突受傷不治，附近民眾聽聞都相當震驚， 葉姓嫌犯 有傷害、竊盜前科 ， 行凶之後騎機車逃逸 ， 中午就在新莊一處工地 被警方逮捕 ， 坦承就是因為自己的農作物被破壞 ， 積怨已久 才拿出隨身攜帶的利器攻擊 ， 不過詳細犯案動機 還有待釐清 。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北市報導種菜糾紛，竟然演變成砍人的喋血案件！今天（18日）一早，新北市林口地區發生一起傷害案，有一名78歲的阿伯，到菜園種菜時，被人砍了四刀，送醫仍不治，警方初步調查，兇嫌可能是一名59歲的男子，他過去和被害人在同一塊地種菜，但阿伯把菜移走的過程中，疑似害嫌犯的菜死掉，雙方才起糾紛。警車鳴笛，十萬火急來到巷弄裡。員警：「你是說他是在哪裡種菜的？」菜園旁，拉起層層封鎖線，地面上還留有一雙拖鞋，就在不久前，這裡發生一起驚悚的砍人事件。附近民眾：「那個衣服蓋著，都還是(血)。」林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮（圖／民視新聞）附近民眾：「種菜兩個阿伯打架，他有去勸架，有一個受傷啦好像是這樣，他有聽到吵架聲，其中一個阿伯跟我們比較熟，我猜啦可能是種菜糾紛啦。」民視記者王毓珺：「實際回到現場可以看到，當時被害人就是倒在這邊，現在地面上還是血跡斑斑，但是沒想到兩人發生衝突的起因，竟然只是因為種菜糾紛。」菜園喋血案件，發生在18號早上7點多，新北市林口文化一路二段100巷，初步瞭解，78歲的陳姓被害人，跟59歲的葉姓嫌犯，過去在同一塊地種菜，但是被害人想把菜移到別的地方，沒想到在移動過程中，疑似不慎害嫌犯的菜死掉，嫌犯一氣之下，竟然就持刀猛砍，造成被害人左胸、手臂等，連中4刀，緊急送醫搶救。林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮（圖／民視新聞）陳姓被害人的機車，還停在現場，車上還載著種菜工具，怎麼也沒想到，出門種菜會出意外。附近民眾：「那個阿伯很好啊，在後面種菜他人很好。」附近民眾：「（種菜）將近40年了啊，（被害人）人很好啦，我們是做工的人，有空才來這邊種菜。」嫌犯砍人後，立刻騎車逃往新莊遭逮，但因為種菜小糾紛引爆砍人致死，實在離譜。原文出處：林口菜園驚傳砍人案！ 7旬菜農「身中4刀」凶嫌新莊遭逮 更多民視新聞報導男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地19歲少年遭「直播虐殺」成焦屍…心碎母看片痛哭！民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜全台唯一沉浸式恐龍展家庭票$550、永恆畢卡索「藝術限定傘」套票開賣、葬送的芙莉蓮特展限定娃包超萌登場！
年末、春節規劃出遊，但不知道去哪兒？可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，各平台紛紛在歲末推出優惠門票折扣，趁機來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 發起對話
彰化火葬場爭議延燒！ 反火葬場協會按鈴控告建築師事務所、縣府科員
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣火葬場選址爭議不斷。18日，彰化縣二林芳苑反火化場行動協會，上百位民眾前往彰化地檢署，按鈴控告，指控負責「火葬場選址評估報告」的建築師事務所，以及縣府承辦科員，報告內容疑似捏造不實。抗議民眾：「選址造假選。」高舉布條標語，反火葬場行動協會帶著上百位民眾高喊口號，彰化縣政府規劃在芳苑鄉第一公墓設置火葬場生命園區，引發二林、芳苑地區居民長期反彈，18日一行人前往彰化地檢署按鈴控告，指控彰化縣火葬場選址，委託評估的建築師事務所及彰化縣府民政處承辦科員，涉嫌捏造芳苑鄉長同意興建，直指評估報告造假。反火葬場行動協會帶著上百位民眾高喊口號 指控選址造假 （圖／民視新聞）指控評估報告中，芳苑鄉長其實未表達同意在芳苑設火化場，卻記載為"樂觀其成"。反火葬場行動協會總幹事袁震權 ：「報告中說無民眾爭議，誇張！還說樂觀其成。」反火葬場協會指控 彰化縣火葬場選址委託評估的建築師事務所及彰化縣府民政處承辦科員 涉嫌違反刑法「使公務員登載不實罪」（圖／民視新聞）芳苑鄉長林保玲：「我從來沒有站出來我反對，我也從來沒有站出來說我贊成。」芳苑鄉長指出，從未在公開場合表達支持或反對，火葬場議題保持討論溝通的態度；針對指控涉嫌違反刑法「使公務員登載不實罪」。民政處方面表示不予置評。民政局方面強調評估數據資料都經得起考驗，火葬場選址爭議，引來地方反彈，仍待協調溝通。控選址報告造假！ 彰化反火葬場協會赴地檢申告（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：控選址報告造假！ 彰化反火葬場協會赴地檢申告 更多民視新聞報導死者為大！高齡社會考驗殯葬量能 內政部：「這7縣市」管理績效優光復重建預算竟是零 災民二度集結縣府抗議童子瑋送學童耶誕繪本遭市府婉拒 家長批:謝國樑搞政治民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
涉收賄700萬助鍾文智免簽到 信義分局三張犂副所長聲押
北檢追查連一鮑魚前負責人鍾文智棄保潛逃案，懷疑有官警配合造假簽到紀綠，昨（18）日分兵多路搜索。信義警分局強調，秉持「不庇縱、不掩飾」立場，主動自清自檢，報請北檢指揮偵辦。最新消息，信義分局三張犂副所長涉收賄700萬，助鍾文智免簽到，遭聲押禁見。公視新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
「神鵰俠侶」阻詐300萬! 休假警逮車 妻助掌鏡蒐證
阻詐全年無休！雲林一名被害人準備面交300萬元給詐騙車手，刑警大隊科偵隊代理隊長，休假與太太外出用餐時，接獲情資，發現車手就在附近，擔心他跑掉，休假警官立刻就近馳援，太太還幫忙掌鏡蒐證。詐騙車手一上轎車，就被攔下，警察及時趕到，喝令詐騙車手乖乖就範。被害人準備面交300萬元給詐騙車手 警察上前逮人（圖／翻攝畫面）旁邊一名頭戴安全帽、身穿休閒褲的，不是熱心的路人甲，而是熱血的雲林刑警大隊科偵隊代理隊長劉丁心，休假時和太太外出用餐，突然接獲情資，遭網路交友投資詐騙的被害人，正要前往面交300萬，發現地點就在附近，劉警官使命感驅使下，帶著太太直奔現場，就近馳援。雲林刑警大隊科偵隊代理隊長劉丁心休假時和太太外出用餐 太太攝影存證 警官奮勇逮人（圖／翻攝畫面）眼尖的警官太太，發現穿著黑衣的男子行蹤可疑，果然就是車手；擔心同仁趕到時，車手落跑，太太情義相挺，直說「老公你去抓人，我幫你錄影！」，給了劉警官無比信心，直衝上前英勇逮人，妻子立刻補位錄影蒐證，儼然是合作無間的神鵰俠侶，夫妻聯手成功阻止詐騙。雲林刑警大隊科偵隊代理隊長劉丁心休假時和太太外出用餐 太太攝影存證 警官奮勇逮人（圖／翻攝畫面）原文出處：「神鵰俠侶」阻詐！ 休假警逮車手 妻子幫錄影蒐證合作無間 更多民視新聞報導投資股票2次面交150萬元 2詐欺車手逃撞車波及5人傷移工詐騙猖獗! 馬籍車手3天狂領150萬遭逮時手抖腿軟新北警首創獨居長者系統註記 不動產異動即刻警示民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話