詐團「猜猜我是誰」騙術！婦「他會回不來」堅信軍官身分 險匯３０萬

一名76歲林姓婦人差點被詐騙集團騙走30萬元，所幸警方及銀行行員即時介入而避免損失。這名婦人從網路上認識一名自稱敘利亞軍官的男子，對方先以「猜猜我是誰」的話術假冒鄰居博取信任，接著編造在敘利亞執行任務期間發生意外，被轉送到泰國並遭拘留，急需30萬元作為返台費用的謊言。林婦擔心對方安危，前往銀行準備提領現金時，因神情異常被行員察覺可能遭詐騙而報警，最終在警方協助下保住積蓄。

事件發生在林姓婦人前往銀行準備提領大筆現金時，當她站在銀行櫃檯，行員注意到她的異常舉動，懷疑她可能遭到詐騙，立即通報警方。警方趕到後詢問林婦提款原因，她表示要幫「好朋友」匯款。當警方進一步詢問這位朋友是誰時，林婦回答對方是「台中人」、「旁邊鄰居」，但隨後又提到對方與「聯合國組織」有關。

林婦的說法前後矛盾，一下稱對方是鄰居，一下又說是聯合國組織，讓警方更加確信這是詐騙案件。警方向林婦表明對方可能是詐騙集團，但她仍不願相信，還拿出對話紀錄給警方看。林婦甚至擔憂地說：「你們這樣害他沒辦法回來」，顯示她已深陷詐騙圈套，完全相信對方的謊言。

據了解，林婦是從網路上認識這名自稱敘利亞軍官的男子。對方先用「猜猜我是誰」的話術假冒她的鄰居，成功取得信任後，便開始編造謊言，聲稱自己在敘利亞執行任務期間發生意外，被轉送到泰國並遭拘留，急需30萬元作為返台費用。林婦擔心對方安危，才打算去銀行提領現金。

士林分局民權所副所長余長益表示，分局同仁耐心向林婦說明詐騙集團慣用的手法，並陪同她致電該假冒軍官介紹的官員查證。當對方聽到警方在場時，立即表示取消取款，心虛地掛斷電話，進一步證實這確實是詐騙行為。

幸好銀行行員警覺性高，加上警方及時介入，才讓林婦成功保住積蓄，避免了財務損失。這起案件再次提醒大家要提高警覺，避免落入詐騙集團的陷阱。

