詐團「養套殺」逼豐原五口走絕路 中市議員促從重量刑

針對震驚全台的豐原一家五口命案，自7月2日案發至今，檢方在7月15日向法院聲請羈押禁見獲准後，歷經136天偵查，檢方今天以詐欺、恐嚇取財等罪名起訴李姓團購主，並求刑15年以上。台中市議員謝志忠今（14）日表示，期盼日後法院能從重量刑，應該要重判、重判、重判，也告慰亡者在天之靈，還給社會一個公道。他也代為轉達王家女婿的心聲:「只要她得到應有的懲罰就好」，讓人聽了格外鼻酸。

謝志忠看完起訴書後憤怒表示：「希望這種泯滅人性的，最好進去就不要再出來了。」。他說，這是一場詐騙集團精心設計的「養、套、殺」手法，讓人落入假投資、真詐騙的圈套，將人拖進高利貸地獄，再透過暴力討債行為，讓一家不得安寧，生活於恐懼中，陷入無限絕望，才導致一家五口命案的悲劇。

起訴書揭露：李姓團購主至少非法吸收及詐欺金額高達1536萬5,003元。她威脅王家若不繼續投資，就要賠償所有的獲利；甚至恐嚇、暴力討債，內容略為：我哥哥已經請了有精神病的人在王家附近等了，他進去一定是隨意砸、精神病殺人不會有罪、真的不知道他會做出甚麼事情來、要自殺是不是我很喜歡我可以做得道這種感覺很爽，如果沒有後果自負等語，再不時傳送割腕、身上沾滿血液等照片恐嚇王家，言詞及行為極端惡毒，令人髮指。這直接證明李姓團主就是有直接的暴力、威脅、恐嚇、騷擾等惡毒行徑。

更令人心碎的是，王媽媽的遺書又寫到「到死都不知道公司名、地址，賣房子還不夠，一次又一次的要錢…無止境的壓榨…無止境的還帳」，而決意全家以燒炭方式輕生。謝志忠強調，看了實在令人難過與無奈，李姓團購主如此威脅、恐嚇的行徑逼迫被害人，不僅是詐騙集團慣用的手法，更對王家造成長期極大精神壓迫，實在可惡至極。

台中市議員謝志忠呼籲，未來司法審理務必展現對詐欺犯罪的零容忍態度，盼法官能依法從重量刑，讓不法者付出應有的代價。他強調，唯有透過嚴正的司法判決，才能告慰亡者、安撫民心，並讓社會看見正義終將到來。

