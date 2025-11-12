詐團「2天賺6萬」比醫師還高！ 法官560字痛斥：不重判就是鼓勵





詐騙猖獗！根據內政部警政署「165打詐儀表板」顯示，民國114年10月份的詐騙件受理數共1萬3673件，損失財產共計60億4400.2萬元。一名月入4萬的蔡姓裝修工人，找親友加入詐騙集團，自己召集成員並分派任務，等同詐團「主管」，雖然2日內不法所得僅6萬240元，但法官認為月薪高達60萬元「超過醫師月薪」，若不重判相當於「鼓勵加入詐團」，因此判刑4年。

據《NOWNEWS》報導，這名蔡姓裝修工人月入4萬，找朋友與朋友的未成年堂弟加入詐騙集團，蔡姓男子指定朋友的堂弟擔任取款車手、方姓友人則負責收水（收取車手取得的贓款），以「中獎通知」、「解除分期付款」為由，在12月6日到12月7日之間騙走9名害人75萬3千元，再從中抽成，其餘贓款換成虛擬貨幣，轉交詐團其他成員，

蔡姓男子其召集成員並分派任務，等同詐團「主管」。而他在檢方偵查期間不認罪，進入法院審理才承認犯行，對此，士林地院法官未輕判，還寫了560字痛斥蔡姓男子，解釋為何判刑4年。

此外，依據判決書指出，蔡姓男子指派「收水」、「取款」等任務給兩名共犯，並決定贓款抽成及處理方式，絕非詐團下游的基層腳色，惡性較為重大；近年司法實務對於車手、人頭帳戶提供者的認定越來越寬，判刑也有加重趨勢，蔡姓男子身為詐團幹部，法官認為沒有輕判的道理。

法官強調，在兩天內取得6萬240元報酬，以每個月工作20天來計算，月薪高達60萬元，顯然已高過大部分高薪族群，如醫師、工程師、律師、法務、會計師等，若輕判蔡姓男子，相當於鼓勵社會大眾加入「詐騙產業」，因此判刑4年。

（封面圖／東森新聞）

