詐團3煞山區活埋殺人！稱「社會邊緣人」求輕判 最高院駁上訴無期定讞

記者林盈君／台北報導

2022年12月間，詐團綽號「紅財神」的男子，因與陳姓男子有60萬元的金錢糾紛，遂叫來旗下成員藍男、徐男、郭男、謝男、張男共5人，強行擄走陳男，取走其車上的60萬現金，將他載到苗栗偏僻山區、挖坑活埋。警方展開追查，陸續逮捕徐男、郭男、謝男到案，藍男及張男潛逃出境至柬埔寨。案經法院審理，依強盜殺人罪判3人無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

偏僻山區活埋殺人！詐團3惡煞判無期定讞。（示意圖／pixabay）

據了解，死者陳男因60萬元的金錢糾紛，遭藍男等5人擄走，取走車上財物後，又被載到偏僻山區，丟入挖好的坑中活埋，陳男雖趁隙撥電話報警求助，但警方循線追查時，研判陳男已遭活埋身亡，追捕藍男等人時，還一度在台中沙鹿連轟11槍圍捕，最終於苗栗後龍山區發現陳男遺體。

2023年1月間，警方陸續逮捕徐男、郭男、謝男到案，張姓、藍姓主嫌則潛逃出境。新竹地院國民法官，一審依強盜殺人罪判3人無期徒刑，3人上訴二審，表示量刑過重，請求法官依「情堪憫恕」減刑，其中，郭男的辯護律師指出，郭男自小父母離異、價值觀偏差，是「社會邊緣人」，又被詐團組織威脅，強調郭男也是弱勢，不過未被法官採信。案件上訴最高院，法官認為判決無誤，量刑妥適，駁回上訴。

