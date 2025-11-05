詐團5萬就交保 陳梅慧今冥誕 生前名言曝光引悲嘆

金融犯罪調查師陳梅慧2024年12月4日在國道遭遇車禍身亡，但因身分敏感，外界懷疑內情不單純。（圖／取自陳梅慧臉書）

檢警調4日針對太子集團在台組織高級幹部、成員及相關資產展開大搜查，檢方訊後諭知9人分別以70萬至5萬元不等金額交保。5日適逢已故金融犯罪調查師陳梅慧40歲冥誕，其生前言行再度被回顧、懷念，粉專質疑打詐辦公室有什麼用？網友怒轟政府就是詐團，打詐首先要政黨輪替。

24萬追蹤的粉專「不禮貌鄉民團」5日發文強調，希望大家記得，今天是陳梅慧40歲冥誕。她到死之前都還在跟詐騙集團作戰，結果昨天洗錢45億的太子集團多名嫌犯、共犯都陸續交保，最低交保金的只需要5萬塊...。「我真的想問，台灣成立一堆打詐辦公室和打詐國家隊，到底有什麼用？」

粉專轉發陳梅慧好友「Induction」介紹的生平故事：陳梅慧走那天晚上，做筆錄時還在教查她的警察們怎麼追幣、怎麼幫助受害人。守靈時寒冷天，一個姊姊在靈堂前遠遠站了許久，後來看到她合掌禮拜，出來問才知道這人是詐騙受害人，被騙太久錢追不回來了。但是找上Miffy的時候，她花費大量的私人時間陪伴安撫支持給予力量，才讓這姊姊終於走了出來往前看「我不知道她這麼忙」、「雖然錢沒有回來，我一輩子感謝她。」雖然沒有公佈告別式地點，但公祭這天萬人空巷。禮儀師說，他從業這麼多年來，從來沒看過這麼多人自發性地陪著走到火葬場。

陳梅慧曾說「我從來不相信照顧好自己才能照顧別人這句話，人都是互相照顧的」、「台灣在社會照顧上，對審計防弊到了吹毛求疵的程度，可是對於真正需要援手的人卻又可以視若無睹」、「我是故意不募款的。我們無償紮實做個五年把制度建立好，未來不管誰來延續都有辦法幫助人」

陳梅慧不求名利，不求政治資本，關心人，不跟人要任何東西。友讚「許多事、許多人因為你而變好。謝謝你讓我知道，這世上出現過這樣的人。」

網友表示「政府不敢真正打詐，打著人權旗號，完全沒有比例原則，傷害的是老百姓」、「拚了一生，結果卻被自己捍衛的政府給背叛」、「6台行車記錄器都同時故障的機率是？」、「打詐第一步就是政黨輪替」、「認真幫警方查案的人，結果卻遭橫死高速公路上」、「政府本身就是詐騙集團啊」。

