詐團AI冒用刑事局長名義推投資！詐4人得款45萬

刑事警察局今（19）日發布緊急聲明，嚴厲譴責詐騙集團冒用周幼偉局長名義進行投資詐騙。詐騙集團透過社群媒體廣告及通訊軟體，謊稱「經局長認證」、「刑事局背書」的投資平台，誘騙民眾加入投資群組。

詐團利用AI偽造與局長的合照， 冒用刑事警察局周幼偉局長名義進行投資詐騙。（圖/刑事警察局提供）

陳姓工程師10月間於網路上加入不明LINE投資群組，該群組成員在兩個月內頻繁張貼投資獲利之文字及照片，營造穩定獲利的假象。陳姓工程師禁不住誘惑，下載「東南慧通」投資APP，並依投資群組內的顧問指示操作。12月初詐團顧問誆稱陳工程師抽中「上市增資」股票，要求匯款新臺幣300萬元。

廣告 廣告

當陳工程師質疑「東南慧通」公司是否為合法投資公司時，詐騙集團為取信民眾，自稱「與刑事局周幼偉局長私交甚篤」，謊稱已拜託周局長指派高雄的刑事組長「張志銘」查證屬實，並傳送偽冒與周局長在局長室會面的AI換臉照片。詐團更謊稱「東南慧通」已繳納30億元給金融監督管理委員會作為保證金，出示偽造之相關文件，企圖以金管會及刑事局局長的專業形象使民眾誤信後匯款投資。

陳姓工程師為求證真偽向警方確認時，才驚覺竟是詐騙集團假冒警政高層及刑事人員的詐騙手法，即時冷卻「發財夢」。165反詐騙諮詢專線接獲多起民眾檢舉及報案，詐騙集團以「東南慧通」名義在Facebook、Instagram等社群平台投放廣告，以「局長推薦穩賺投資」、「警政高層認證平台」等話術吸引民眾點擊，接著引導被害人加入LINE群組。

刑事警察局嚴正聲明，局長周幼偉從未認可、背書或推薦任何投資公司、理財平台，也未曾透過任何社群媒體、通訊軟體進行投資宣傳活動。（圖/刑事警察局提供）

詐團安排假客服、假投資顧問及大量假會員，營造「高獲利」假象。初期讓被害人小額獲利提現取信後，誘導投入大筆資金，最終以「需繳保證金」、「帳戶異常需解凍」等理由要求被害人持續匯款，直至人財兩失。有關「東南慧通」股票假投資名義行騙之報案紀錄共計4件，最高財損金額達新臺幣45萬元。

刑事警察局強調，任何冒用刑事局官警或其他政府官員名義進行商業宣傳、投資推薦者均屬詐騙行為，刑事局將全力追緝到底。此類詐騙不僅侵害民眾財產，更嚴重損害政府公信力。政府機關及執法人員職責為維護治安、打擊犯罪，絕不可能介入或推薦任何民間投資活動。無論冒名對象是企業家、政府官員、演藝明星或網路名人，只要涉及投資、理財、獲利保證務必提高警覺。如發現疑似詐騙訊息，請立即撥打165專線。

刑事警察局嚴正聲明，局長周幼偉從未認可、背書或推薦任何投資公司、理財平台,也未曾透過任何社群媒體、通訊軟體進行投資宣傳活動。

延伸閱讀

賴清德遭彈劾！民進黨急了 竟扯「藍白面對習近平、普丁不吭聲」

彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成

彈劾總統懶人包！76席立委門檻過不了 但賴清德有得忙了