詐團AI換臉冒充刑事局長周幼偉 工程師險遭詐300萬

詐團利用AI換臉冒充刑事局長周幼偉為假投資平背書，刑事局嚴斥冒名詐騙。（記者孫曜翻攝）

記者孫曜樟／台北報導

刑事警察局近期查獲詐騙集團手法翻新，竟利用AI換臉技術合成局長周幼偉之照片，謊稱其為「東南慧通」投資APP背書，誘騙民眾匯款。一名陳姓工程師於十月誤入詐騙群組，遭索求新台幣三百萬元，詐騙集團為取信被害人，竟出示偽造的局長合照與金管會保證金文件，幸經工程師向警方查證後及時阻詐。警方統計目前已有四人受害，最高財損達四十五萬元，刑事局嚴正聲明，警政高層絕未推薦任何投資，呼籲民眾提高警覺。

廣告 廣告

據調查，該名陳姓工程師於今年十月間在網路接觸不明投資廣告，隨後加入LINE投資群組。群組內成員頻繁張貼獲利截圖，營造高獲利假象，誘使陳男下載名為「東南慧通」的投資APP。至十二月初，詐騙集團謊稱陳男抽中「上市增資」股票，要求其匯款新台幣三百萬元以完成認購。當陳男對該投資公司合法性提出質疑時，詐騙集團竟宣稱「與刑事局長周幼偉私交甚篤」，並謊稱已委託高雄一名刑事組長「張志銘」查證屬實。

為進一步博取信任，詐騙集團運用AI深偽技術，偽造詐團成員與周幼偉局長在局長室會面的合照，並傳送給陳男；此外，更偽造公文謊稱「東南慧通」已向金融監督管理委員會繳納新台幣三十億元作為保證金。陳男為求慎重，主動向警方管道求證，才驚覺所謂的警政高層背書全屬虛構，所謂的「張志銘」組長也查無此人，成功保住三百萬元積蓄。

刑事警察局指出，儘管陳姓工程師倖免於難，但一六五反詐騙諮詢專線近日已接獲四起關於「東南慧通」的報案紀錄，其中一名被害人遭詐金額達新台幣四十五萬元。詐騙集團慣用手法係在Facebook、Instagram等社群平臺投放廣告，標榜「局長推薦」、「警政認證」，引導民眾加入LINE群組後，透過假客服與假顧問操作，初期讓被害人小額獲利提現，待投入大筆資金後，再以「繳納保證金」、「帳戶異常」等理由拒絕出金，導致民眾血本無歸。

刑事局強調，政府機關及執法人員職責在於維護治安與打擊犯罪，絕不可能介入或推薦任何民間商業投資活動。針對冒用局長名義進行詐騙之行為，刑事局予以嚴厲譴責並將全力偵辦。警方呼籲，無論冒名對象為政府官員、企業家或網路名人，只要涉及「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術，務必提高警覺，若發現可疑訊息，應立即撥打一六五反詐騙專線查證，以免落入陷阱。