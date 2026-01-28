詐房租補助318萬 前斐濟代表漏夜偵訊

前斐濟代表陳盈連，被控擔任駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，在美購屋居住，卻長期詐領房租補助共10萬4427美元（折合台幣318萬多元），遭監察院彈劾並移送懲戒法院審理，台北地檢署28日指揮調查局台北市調查處，以貪汙罪被告身分約談陳盈連、時任洛杉磯經文處前後任祕書盧啟章、黃嘉郁等3人到案，檢察官漏夜偵訊中。



陳盈連曾任斐濟代表、駐關島台北經濟文化辦事處長、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處組長，遭人檢舉駐美期間濫用公帑，購買高檔用品及相關個人用品，轉交住在洛杉磯的家人使用，外交部接獲檢舉，於民國113年將陳調回國內調查；台北地檢署則將陳盈連列為被告偵辦。



監察院調查，陳盈連派駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，100年1月在洛杉磯購置房產，依駐外人員房租補助費支給規定，僅得請領基本數，卻自100年至105年8月31日止，持不實租約向外交部詐領房租補助合計10萬4427.61美元，遭舉發後始歸還溢領金額。



另陳盈連擔任駐關處處長期間，對駐關處財產、非消耗物品驗收、產籍登記、標籤黏貼與盤點業務分配不當，亦未善盡監督管理責任，而報廢財產、非消耗物品亦未依照規定，造成駐關處計有11件財產及79件非消耗物品迄今下落不明，造成公有財產損失約2萬5485美元。去年6月，監察院通過彈劾陳盈連並移送懲戒法院審理。



法務部公職人員財產申報案件審議委員會認為，陳盈連申報財產時，未如實申報美國洛杉磯房產，明顯故意申報不實，且時間長達數年，依據《公職人員財產申報法》規定累計重罰陳盈連共845萬元，創下公職人員財產申報不實處罰金額最高紀錄。