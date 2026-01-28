詐房租補助318萬 前斐濟代表漏夜偵訊
前斐濟代表陳盈連，被控擔任駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，在美購屋居住，卻長期詐領房租補助共10萬4427美元（折合台幣318萬多元），遭監察院彈劾並移送懲戒法院審理，台北地檢署28日指揮調查局台北市調查處，以貪汙罪被告身分約談陳盈連、時任洛杉磯經文處前後任祕書盧啟章、黃嘉郁等3人到案，檢察官漏夜偵訊中。\n
陳盈連曾任斐濟代表、駐關島台北經濟文化辦事處長、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處組長，遭人檢舉駐美期間濫用公帑，購買高檔用品及相關個人用品，轉交住在洛杉磯的家人使用，外交部接獲檢舉，於民國113年將陳調回國內調查；台北地檢署則將陳盈連列為被告偵辦。\n
監察院調查，陳盈連派駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，100年1月在洛杉磯購置房產，依駐外人員房租補助費支給規定，僅得請領基本數，卻自100年至105年8月31日止，持不實租約向外交部詐領房租補助合計10萬4427.61美元，遭舉發後始歸還溢領金額。\n
另陳盈連擔任駐關處處長期間，對駐關處財產、非消耗物品驗收、產籍登記、標籤黏貼與盤點業務分配不當，亦未善盡監督管理責任，而報廢財產、非消耗物品亦未依照規定，造成駐關處計有11件財產及79件非消耗物品迄今下落不明，造成公有財產損失約2萬5485美元。去年6月，監察院通過彈劾陳盈連並移送懲戒法院審理。\n
法務部公職人員財產申報案件審議委員會認為，陳盈連申報財產時，未如實申報美國洛杉磯房產，明顯故意申報不實，且時間長達數年，依據《公職人員財產申報法》規定累計重罰陳盈連共845萬元，創下公職人員財產申報不實處罰金額最高紀錄。
其他人也在看
駐關島前處長陳盈連 詐300萬房租補助涉貪遭約談
駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，於擔任駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，因涉嫌不當申領房租補助詐領10萬4427美元（約台幣300萬餘元），台北地檢署今(1/28)日指揮調查局，以貪污罪被告身分約談陳盈連時任辦事處前後任秘書盧啟章、黃嘉郁到案釐清案情，目前正由檢察官偵訊中。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
駐關島前處長陳盈連詐領300萬補助 檢調2次約談後請回
駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，於擔任駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，因涉嫌不當申領房租補助詐領10萬4427美元（約台幣300萬餘元），台北地檢署於去年7月間發動搜索約談，以涉犯《貪污治罪條例》利用職務詐取財物等罪，諭知20萬元交保並限制出境出海。昨(1/28)再次約談到案，經漏夜偵訊後請回。太報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
皮質醇指數異常恐致生命危險！壓力荷爾蒙失衡 恐引發失眠與心血管疾病風險
藝人黃鐙輝日前因拍攝電視劇《九如一家人》，長期投入高壓角色詮釋，導致情緒低落、甚至出現暈眩症狀。體檢後發現「皮質醇」指數異常，被醫師嚴厲警告若不休息調整，恐有生命危險。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
天冷喉嚨卡卡、有感冒前兆快按這！6組「救命穴道」無痛救急
低溫除了讓人冷得直發抖，冷空氣進到呼吸道系統當中，也會引發不適，從一開始只是喉嚨不舒服、咳嗽，到最後可能演變成重感冒，連聲音都發不出來。除了不該輕忽感冒的徵兆，...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
調查官搜索台蠟案 見長官列飲宴名冊竟回報
民國111年時任調查局桃園市調查處組長林明宏，支援搜索台蠟公司前董事長林哲印違反證券交易法案件，他從林的宴客記事本，發現內容記載他的長官、時任桃園市調查處處長廖榮旭等人，曾多次與林餐敘及球敘，他在搜索後回報給廖，一審依公務員洩漏國防以外之祕密罪，將他判處可易科罰金的6月徒刑，案經上訴，台灣高等法院考量他坦承犯行，無再犯之虞，28日駁回上訴，但宣告緩刑4年，支付公庫18萬元定讞。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
前駐關島處長涉詐領逾300萬房屋補助 檢調二度約談後請回
前駐關島台北經濟文化辦事處處長陳盈連，被控於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處任職期間，詐領約10萬4,427美元（約新台幣300萬餘元）房租補助，去年7月遭搜索約談後，以20萬元交保。台北地檢署昨（28日）再度約談到案，經漏夜偵訊後請回，前秘書盧啟章則以5萬元交保。鏡新聞 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
許多人會將太陽眼鏡留在車內，在天氣回暖前，或許應將它們取出；正如酷暑時的高溫，嚴寒季節同樣不該將某些物品留在車內。世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
陸傳放寬房企申報三紅線指標
大陸房市管控政策傳出重大轉向，陸媒28日報導，多家地產商透露，監管部門已不再要求每月申報「三條紅線」財務指標。這項自2020年起約束房企債務規模的緊箍咒，在2026年初出現鬆動跡象，意味著過去嚴格的官方指導工具正逐步退場。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
可負擔住宅通過 桃園建商須回饋一定比例
桃園市政府積極推動可負擔住宅政策，市長張善政28日宣布，首波推案的大型整體開發區「捷運A20、A21整體開發區」，27日已通過桃園市都市計畫委員會審議，未來開發區內的建築基地開發面積達一定規模，需捐建可負擔住宅給市府，並由桃園市住宅及都市更新中心銷售。另「可負擔住宅自治條例」預計上半年送議會審查，力拚今年獲中央支持核定。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
從老屋翻新到永續創新！45年老宅在引景入室下迎接與環境共存的美好生活
基隆擁有豐富的淺山與海濱自然生態，而在海風與鐵道交會之處，矗立一棟45年的老屋，在宇肯設計總監蘇子期的巧手下迎來老屋翻新的舒適新生活。火車每日規律進出海科館車站，如同候鳥遷徙、有去有回；而這個家，也在時間的往返中，重新找回與大自然、與生活本質的連結。宇肯設計總監蘇子期將此案以「洄游」為名，不僅是對場域環境的回應，更是一場從破壞到反思，再走向與環境共存的空間實踐。id SHOW ・ 13 小時前 ・ 發表留言
土融限令正引爆建商財務生死戰？2.4萬戶預售屋集體卡關 台中、桃園淪重災區
根據不動產資訊平台資料顯示，2025年第二季與第三季建物展期開工申報數量又攀升到2.4萬戶與1.6萬戶，較先前景氣交易熱絡時，單季不到萬戶數量明顯增加，今年年初又出現土方問題，加上預售銷售狀況欠佳，都考驗開發商財務能力，觀察後續展延開工數量是否持續攀升。自由時報地產天下 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
小水盟3月專業技術課程 招生中
在政府持續推動能源轉型與淨零排放政策下，小水力發電已正式納入國家能源轉型布局，並透過「小水力旗艦計畫」逐步推動，作為強化分散式綠能與提升電力系統韌性的重要一環。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鐵皮工廠華麗轉身 潭子聚興產業園區投資76億創千個就業機會
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】長期以來，部分鐵皮工廠因多位於農業用地，未符土地使用規定，且缺乏整體規劃與互傳媒 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
家庭醫師走進家門 桃園推失能照護方案助長輩預立醫療決定
對許多家庭而言，照顧失能長輩是一段漫長而辛苦的路；除了日常照護與就醫安排，最難的往往是「萬一哪天無法替自己說話，該怎麼做選擇？」。桃園市政府衛生局推動「居家失能個案家庭醫師照護方案」，讓家庭醫師走進家門，運用家庭醫師與個案及家屬長期互動所建立的信任關係，說明「預立醫療照護諮商（ACP）」及「預立醫療決定（AD）」，協助在意識清楚時，及早做出符合自身價值的醫療決定，衛生局也將政策結合帶狀疱疹疫苗補助宣導，提升民眾簽屬意願、減輕家屬日後面對重大抉擇時的心理壓力。桃園市民安診所沈芝辰醫師分享「一張決定書，為愛留下尊嚴」的暖心故事。74歲的劉女士因中風無法行走，且長期罹患糖尿病，日常生活起居需仰賴家人照顧。居家醫療團隊在到宅照護過程中，察覺家屬對未來醫療選擇存有憂慮，遂由沈醫師耐心說明預立醫療決定的意義，並表示『這不是談死亡，而是在能表達時，讓愛少一點遺憾』。劉女士談到「我擔心未來若病況惡化，不希望再承受過度的侵入性治療，也不希望因為醫療決定讓家人陷入兩難。透過預立醫療照護諮商，有機會把自己的想法說清楚，家人也尊重並支持我的選擇，完成預立醫療決定簽署。這份決定不只是保留生命最後的尊嚴，也讓家人台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
李遠逛百大文化基地 巧遇「李安」
文化部持續推動「百大文化基地」走讀行程，文化部長李遠今（28）日走訪臺中市百大文化基地，首站來到「富興工廠1962」文創聚落。參觀過程中，李遠在一組造型特殊的船槳前突然駐足良久，意外揭開一段電影與城市交會的文化緣分。富興工廠1962總監許清皓指出，這兩支船槳原本象徵文化基地「方舟辦公室」的精神標誌，自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中捷運量創新高 軌道經濟續扮長線支撐角色 大咖建商齊卡捷運站點
台中捷運綠線2025年總運量達1,722萬人次，年增率近一成，創歷年新高！台中爆發式成長的軌道經濟，吸引了包括冠德（2520）、日勝生（2547）、新美齊（2442）等具備大型開發經驗的北部上市建商競逐卡位，紛紛推出住宅、店鋪、商辦與商場等多元產品，成為引領區域軌道經濟發展的關鍵。中時財經即時 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
安潔莉娜裘莉賣房求變現！疑跟小布長年打官司「燒光金流」
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和前夫布萊德彼特（Brad Pitt）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年畫下句點，但價值6200萬美元（約20.3億台幣）的法國酒莊官司仍持續進行訴訟。近日，裘莉低調出售紐約公寓，也傳出想把洛杉磯豪宅一起賣掉。外媒推測，裘莉恐怕是官司打太久，經濟狀況大不如前；另一種說法則是，裘莉打算搬離美國，到海外生活。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
駐關島前處長陳盈連涉詐領300萬補助 檢調2次約談後請回
駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，於擔任駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，因涉嫌不當申領房租補助詐領10萬4427美元（約台幣300萬餘元），台北地檢署於去年7月間發動搜索約談，以涉犯《貪污治罪條例》利用職務詐取財物等罪，諭知20萬元交保並限制出境出海。昨(1/28)再次約談到案，經漏夜偵訊後請回。太報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
外籍高中生夜騎迷途體力不支 楊梅警即時伸援確保安全
兩名外籍高中生1月27日22時許，前往桃園市警局楊梅警分局大坡派出所請求協助。經警方了解後得知，高姓及何姓兩名17歲緬甸籍學生當日晚間騎乘YouBike前往新屋區永安漁港遊玩，返程時因對當地路況不熟，且偏鄉地區導航訊號不穩，加上長時間騎乘導致體力不支，只好向派出所警方請求協助。大坡派出所警員楊承澔了解狀況後，隨即將學生帶至派出所內休息，並提供飲用水及餅乾讓學生恢復體力，同時安撫不安情緒。後續員警以簡易英語與外籍學生溝通，詳細確認其宿舍位置與身體狀況，經評估學生並無受傷，僅因過度疲勞無法繼續騎乘。考量深夜時段、海邊道路照明不足及交通風險，警方研判若貿然讓學生自行返程，恐有安全疑慮。基於保護學生安全立場，警方主動協助將學生護送至富岡火車站，並妥善處理YouBike載運及歸還事宜。兩名緬甸籍學生對警方即時且貼心的協助表達由衷感謝。楊梅分局呼籲，民眾夜間外出或前往偏遠地區活動，應事先規劃返程路線並評估體力狀況，若遇突發狀況或需要協助，可隨時撥打110報案專線或向就近警察機關求助。更多新聞推薦 ● 2026台北燈節採「雙展區、雙IP」 西門町攜手泡泡瑪特吸客台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
德意志銀行捲入洗錢案 Q4財報公布前遭檢警搜索
（中央社法蘭克福28日綜合外電報導）德國檢警今天搜索德國最大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）位於法蘭克福的總部及柏林辦公室，調查洗錢相關罪嫌，時值德意志銀行公布2025年第4季財報前夕。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言