詐欺幫助犯出獄滿一年…4度激戰女國中生還上摩鐵！他又被抓回去關

記者陳弘逸／桃園報導

桃園洪姓男工人、高中肄業，3年前因提供門號SIM卡給詐團使用，淪為詐欺幫助犯被判刑4個月；執行完畢沒多久，又被抓包，跟未成年的女友4度發生性行為挨告，再度被法院依法十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共4罪，判5個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，洪男跟仍在就讀國中的少女小花（化名）交往，男方明知女友未滿未滿16歲，2023年6月間分別在苗栗、桃園的住處及汽車旅館，至少發生4度性行為。

事後雙方分手，小花在家人陪同下報警提告，偵審期間，洪男都坦承犯行，他被查出，2024年因違反洗錢防制法案，淪為詐欺取財幫助犯，被判刑4個月有期徒刑定讞，2025年2月6日執行完畢，因5年內再犯，無法獲得緩刑。

法官認為，洪男為圖一己性慾跟少女發生性行為，考量認罪，達成調解並賠償，法院審理後，將他依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共4罪，各處5個月有期徒刑，可上訴。

