詐欺條例三讀 加重詐欺刑責增禁奢條款
立法院會今天(30日)三讀修正通過「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文，除嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責，並增訂「禁奢條款」，此外，未來詐騙被告於自首後6個月內支付被害人調解金或和解金後，法院會斟酌裁量是否減輕或免除其刑。
為強化司法警察與金融、虛擬資產業者之間的協作機制，擴大高額財產犯罪處罰適用範疇及加重刑度，強化犯罪被害人損害填補，行政院會日前通過「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案，送立法院審議。朝野立委紛紛提出相關修正草案，歷經委員會討論後，立法院30日三讀修正通過。立法院副院長江啟臣宣讀審查結果：『(原音) 無文字修正，決議，詐欺犯罪危害防制條例，第7條至第11條、第13條、第42條、第43條、第44條、第46條、第47條及第50條條文，修正通過。』
三讀條文增訂，司法檢察機關因調查詐欺犯罪，得主動通知金融機構或提供虛擬資產服務事業，將疑似涉及詐欺犯罪的存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號列為警示，並暫停全部交易功能。
此次修法也針對高額詐欺犯罪提高法定刑責，並下修高額詐欺的門檻金額，從新台幣500萬元調降至100萬元，未來詐欺金額只要達100萬元，就將處3年以上、10年以下有期徒刑，且最高可併科3000萬元罰金。
此外，也新增處罰級距，高額詐騙在1000萬元以上者，處5年以上、12年以下有期徒刑，最高可併科3億元罰金；對於詐騙金額在1億元以上者，提高法定刑至7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金，加嚴懲處。
因詐騙集團利用非本國籍人士便利潛逃出境的特性，以及使18歲以下、80歲以上者參與詐欺犯罪的情形大幅增加，因此三讀通過條文中增訂，教唆、幫助或利用未滿18歲、滿80歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪者，加重其刑1/2。
為加速填補詐騙被害人損害，三讀條文明定，詐欺犯罪行為人在犯罪後自首，且從自首之日起6個月內，支付與被害人達成調解的全部金額，得減輕或免除其刑。
同時，也增訂「禁奢條款」，詐騙被告若在賠償被害人全部所受損害，或是支付調解金、和解金全額前，有逾越一般人通常生活程度的豪奢、浪費行為，將作為法院量刑輕重的標準。
